前海科館長遭聲押獲准 凌濤：教育部長應為怠忽職守自請處分

凌濤表示，鄭英耀應為其怠忽職守自請處分，行政院更應全面清查，還有多少像陳素芬這樣的「綠友友」，寄生在國家資源中？（圖／報系資料庫）

國立海洋科技博物館前館長陳素芬，日前被控職場霸凌，甚至違法聘用親屬作為雇員，於去年12月3日遭記過處分。對此，基隆地檢署14日也前往陳素芬住處與其廖姓大姑住處搜索，將2人帶回偵辦，並向法院聲押。基隆地檢署今（15）日召開羈押庭後，裁定2人收押禁見。國民黨桃園市議員凌濤表示，陳素芬遭聲押，重重打臉教育部長鄭英耀怠惰與包庇，並要求鄭英耀應為其怠忽職守自請處分，行政院更應全面清查，還有多少像陳素芬這樣的「綠友友」，寄生在國家資源中？

凌濤指出，陳素芬不僅職場霸凌、讓員工痛苦到寫遺書，更涉嫌濫權、把標案跟職位當成「家族企業」在經營。然而，鄭英耀卻選擇怠惰、包庇，甚至只給他一個調職記過的處分想「船過水無痕」。

凌濤表示，今天檢調正式對陳素芬及她的大姑聲押禁見，可說更是對當初裝睡的教育部最響亮的耳光！如果不是檢調出手，陳素芬是不是還要繼續消遙法外？鄭英耀部長的失職與怠慢，讓教育部淪為「教育布」，難辭其咎！

凌濤說，更諷刺的是，民進黨與正國會人馬，當初為了政治算計，傾全黨之力要罷免謝國樑市長。林右昌及其人馬蠢蠢欲動，自以為能在基隆捲土重來，沒想到機關算盡，結果自己最親信的愛將陳素芬，最終被聲押禁見，正國會自己成為最大輸家。

凌濤強調，這次聲押再次印證，當初的每一項指控都有憑有據。面對民進黨政府這種官官相護、派系利益大於人民福祉的惡行，絕對不會退縮。鄭英耀部長應為其怠忽職守自請處分，行政院更應全面清查，還有多少像陳素芬這樣的「綠友友」，寄生在國家資源中？

