前海科館長陳素芬職場霸凌又涉貪進用大姑 2人遭收押禁見

前海科館長陳素芬遭法院裁定收押禁見。

本刊前年揭露教育部管轄的國立海洋科技博物館（海科館）爆出職場霸凌，調查後館長陳素芬遭記過調職，且發現她違法聘用親屬，違失情節重大，監察院去年底通過彈劾並移送懲戒法院。檢方昨（14日）搜索陳素芬及其親屬住處，訊後認定2人涉犯《貪污治罪條例》圖利等罪，且有串證、滅證之虞，向法院聲請羈押禁見。今（15日）基隆地方法院召開羈押庭，裁定2人收押禁見。

基隆地檢署指出，陳素芬2019年4月起擔任海科館長，2021年9月間，違法進用具三親等內血親的廖姓大姑，擔任海科館臨時人員，全案經監察院通過彈劾並移送懲戒法院審理。

由於相關案情仍涉有刑事不法，檢方昨日指揮法務部廉政署對陳素芬、廖姓大姑與證人住處共3處發動搜索，除被告陳素芬、廖姓大姑外，還同時約談8名證人。檢察官訊問後，認定陳素芬、廖姓大姑2人共犯《貪污治罪條例》圖利等罪，犯罪嫌疑重大，且均有串滅證之虞，今日凌晨向基隆地院聲請羈押禁見。

基隆地院今日上午召開羈押庭，中午約12點半裁定陳素芬、廖姓大姑2人收押禁見。

