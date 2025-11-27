前海軍司令：1.25兆軍事預算 缺乏國安戰略

前海軍司令上將、國民黨立委陳永康27日在「台灣面臨之困局與因應策略」論壇中表示，台灣政府的跨部會水平協調非常脆弱，至今仍無完整的國家安全戰略。（本報資料照片）

賴清德政府提出高達1.25兆元的軍事特別預算，前海軍司令上將、國民黨立委陳永康27日在「台灣面臨之困局與因應策略」論壇中表示，台灣政府的跨部會水平協調非常脆弱，至今仍無完整的國家安全戰略；至於軍事特別預算，他認為賴總統有很多細節沒有說清楚，部會不知道怎麼執行，「那風險就更高了」。

陳永康昨在論壇演講中直言，台灣到今天還沒有國家安全戰略，政府領導人永遠認為自己從上到下的政策指導非常明確，但水平跨部會橫向協調非常脆弱，很多特別委員會都是任務編組，權責預算都有很大問題。

他續指，有關最新的軍事特別預算，要投資400億美金、等於新台幣1兆2000多億元，但裡面有很多的細節「統統沒有講，只有構想」，賴總統「誠意很高」，但相關構想要能夠做到，在執行面上還有很大的挑戰跟風險，例如政策宣導只是自己講，立法院、行政院都不知道，未來如何執行的風險就比較高了。

他進一步質疑，預算裡面有多少比例是軍售？有多少比例是商售？又有多少是屬美國總統的撥款權？甚至在不同裝備，不同的採購方式也會有不同的合約內容，且這8年之中的匯率浮動，台幣與美金的匯率是多少？要國產，那中科院的角色又有多少？

陳永康接受媒體訪問時進一步指出，中科院的角色很重要，但是在昨天的報告中沒有看到；我們不能完全被外人掌握管理研發，中科院要有相關能力做系統整合，就算是涉及美國的部分，那是軍售還是商售，若是商售能不能抵銷我們的貿易順差？且我們有很多晶圓賣到美國去加工成裝備，但買回來卻很貴，這都是政府要去跟美方談的。

至於府方預估可造就4000億台幣的產值及9萬個工作機會？陳永康回應，不清楚是怎麼估算出來的，9萬人是高端人才還是低端勞力，民眾都不知道。