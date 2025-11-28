前消防劇男主角失格？ 王喜宏福苑發言「冷血酸語」遭轟爆

王喜針對香港宏福苑大火於IG發文，竟公開表示12、13樓以下的房東可以大膽漲租金，因為消防水車還能灌救到，引發香港民眾不滿。（王喜IG）

港星王喜近年因政治因素在香港幾乎斷了工作機會，先後移居台灣、英國、日本等地。過去他在台期間曾自曝兩度遭迷姦，今年9月又指稱自己遭人跟蹤監視、甚至懷疑有人設局誣陷他藏毒，因說法反覆，引發外界揣測他是否精神狀況不佳。近日香港宏福苑發生嚴重火災，王喜也在社群上連續發文關注，但其中一則貼文卻意外引爆爭議。

過去王喜曾演出殉職消防隊員，賺盡觀眾熱淚。左為鄭嘉穎。（網路圖片）

王喜近年自曝被迷姦，又在IG發影片稱被監控，有些人擔心他精神狀況不穩定。（王喜IG）

宏福苑大火延燒2天，造成至少128死慘劇，是香港罕見的重大意外。許多港星紛紛在社群祈福，哀悼罹難者；身在海外的王喜也第一時間表達關心。他先貼出一則「雲梯無法抵達40米高度以上，現有滅火技術難以發揮」的訊息，看似只是就事論事。但下一篇貼文的語氣瞬間偏鋒，他寫道：「宏福苑災難後遺症：物業低於40米的業主可以放膽加租——利伸：我會。」

廣告 廣告

此話一出，立刻惹怒香港網友，被砲轟「毫無人性」「把悲劇當地獄哏」。如今這則貼文底下已無留言，疑似被他刪除。

另外，港府宣布已聯繫青年宿舍與飯店提供約1000個臨時住宿單位給災民，王喜卻反問「2000位災民住在哪間五星級酒店？」語帶諷刺，狠酸意味十足，再度引發反感。

值得一提的是，王喜曾在TVB主演3部描述消防員英勇救火的經典港劇《烈火雄心》，其中《烈火雄心2》中他飾演的紀德田角色更因殉職劇情逼哭不少觀眾。有網友直言，他既扮演過殉職消防員，理應更能同理此起惡火的悲痛，卻反而在悲劇中講地獄哏、甚至鼓吹房東藉機漲租，「真的太涼薄」。

不過，王喜其他貼文中也提出部分較為中性的質疑，包括要求當局公布宏福苑最後一次消防巡查報告、外判維修工程是否符合規範、合法外勞數量是否與呈報一致，以及警方當時的疏散流程等。由於他過去曾因演出多部消防題材劇集做過資料蒐集，也算累積一些相關知識，因此這些疑問仍被部分網友視為「合理關注」。

更多鏡週刊報導

八大電視打造《折腰》特展登場 首場吸500名粉絲擠爆搶先看

中日關係緊張 濱崎步上海演唱會突取消「舞台上午馬上拆光光」

等了5年終於盼到續集 《天劫倒數2：大遷徙》交代末日後的倖存人類