前港姐乳癌轉移「肝臟長3cm瘤」 胸部、淋巴結也有腫塊

51歲女星吳文忻（現名：吳忻熹）是1998年香港小姐季軍，4年前罹患乳癌，前年不幸復發，癌細胞擴散到淋巴，病情惡化至第四期。最近，吳文忻最新的電腦斷層掃描結果不理想，癌細胞已擴散到肝臟。

吳文忻積極地抗癌，豈料老天又給她新的考驗。根據《明報周刊》報導，吳文忻坦言最新電腦斷層掃描結果並不理想，癌細胞已轉移至肝臟，出現3公分的腫瘤，胸部腫瘤更是變大到12公分。不僅如此，淋巴結也摸得出明顯腫塊，她無奈地表示，只能繼續接受治療。

除了身體上的折磨，吳文忻也承受著荷爾蒙藥與標靶藥所帶來的副作用，會讓她情緒易失控、落淚，甚至產生負面想法。此外，標靶藥會造成她的紅血球、血紅素偏低，導致嚴重貧血及無力。去年底，她因貧血太嚴重而住院，當時接受兩袋輸血，在醫院度過跨年夜。所幸輸血後精神好轉，目前已調整藥物劑量，並持續觀察身體反應。

吳文忻去年10月過51歲生日，當時正在進行第8次化療，她曾發文感慨表示，經常被身邊朋友詢問還要化療幾次、還要多久時間？她坦言很害怕被問這類問題，因為醫生也是按照病情的變化而調整治療方式。儘管治病的過程漫長又辛苦，吳文忻仍相信奇蹟，「終有一天，我不需要再靠任何藥物來延續生命……因為，我會完全治癒！其實，能夠生活如常已是感恩！」

