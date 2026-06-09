前港姐罹癌病逝！生前慘遭騙光積蓄、離婚「南丫島王子」 變賣嫁妝、愛馬仕包拚生機

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前港姐季軍吳文忻罹癌病逝，享年51歲。翻攝IG@nat_ng_nat



前港姐季軍吳文忻（現名吳忻熹、Natalie）今（6/9）病逝，享年51歲。她於2024年乳癌復發，積極面對並分享歷程，卻被發現搬離豪宅，賤賣家具、名牌包、金飾等，事後坦言與金融新貴已經離婚，還被人騙走畢生積蓄，儘管生活遇到逆境，仍拒絕外界募款提議，直言「比我慘的大有人在」。如今，留下兩個幼女，皆交由前夫照顧。

代言整形作風大膽

吳文忻當年參選港姐獲得季軍後，待在TVB僅3年就離開，拍過許多數位電影，自嘲許多是「爛片」，連自己都不會再看；她也曾與黎明、張柏芝合作電影《情迷大話王》，在片中飾演張柏芝的閨密，憶起過往，大讚張柏芝演技佳、黎明親切。

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原來，劇組遠赴尼泊爾拍外景，大家跑到賭場玩，她輸到只剩幾個籌碼，黎明見狀代為押注，幸運地翻本，讓吳文忻笑說對方「真的是賭神」。

吳文忻積極抗癌，試過許多療法。翻攝IG@nat_ng_nat

吳文忻在演藝圈發展不溫不火，主持節目被命理師蘇民峰直指鼻型剋夫。2006年，她乾脆接下整形診所代言，接受削骨整鼻、祛斑、溶脂、豐唇、豐額等手術，在保守年代，成為香港第一位整容明星代言人，作風實屬大膽。

嫁財經新貴淡出幕前

之後，吳文忻知名度大增，愛情也開花。2011年與有「南丫島王子」之稱的金融才俊陳劍陵結婚。兩人早在美國讀書就認識，期間分分合合，最終決定相守。婚後她淡出幕前，生了兩個女兒，一家人就住在渣甸山豪宅，看似十分幸福。

2022年，吳文忻發現罹患乳癌，立即切除腫瘤治療，沒想到隔了兩年復發，這才對外曝光病情，卻被發現搬出豪宅、變賣家具，包括冷氣機以1/5價錢出售，椅子也只賣數百元港幣。連愛馬仕名牌包、玫瑰金勞力士、鑽石飾品、出嫁時金飾全數變賣。

吳文忻癌症復發後，與有「南丫島王子」之稱的金融才俊陳劍陵離婚。翻攝IG@nat_ng_nat

她當時解釋，面對生死，一切虛榮的東西都不重要，又稱每次搬家都會這麼做，賣給有需要的人更環保。許久後才吐露，畢生積蓄在短短兩年被騙光，2025年與老公離婚。雖然有人提議募捐，但她向來自己搞定大小事，手心向上實在不是她的作風，而且沒慘到那種地步，「保險無法支應私人醫院，就去排公家的囉」，因此拒絕提議。

敏感時刻辦離婚，外界一度傳得難聽，稱她是罹癌被拋棄。吳文忻特別出面解釋，癌症復發前，兩人感情已經出現裂痕，問題絕非一日之寒，強調前夫雖然未必是個好伴侶，「但一定是個好爸爸」，兩人和平分開，再見仍是朋友。本來不願多說，則是考慮到對方並非公眾人物。

吳文忻曾上網變賣家具、電器。翻攝網路

為幼女抗癌連跑三地治療

兩年多來，吳文忻堅強抗癌，在香港、泰國、深圳三地求醫，就是希望能多陪伴兩個女兒（12歲及9歲）。先在香港接受西醫化療與免疫治療，因副作用太大，一度改為自然療法，曾被拍到在沙灘赤腳散步，希望「接地氣」排出體內壞物質。

之後又飛曼谷接受新式免疫細胞治療，抽出體內T細胞及NK細胞養大，再輸回體內，無奈效果不佳，今年初病情惡化到第4期，癌細胞擴散到肝臟、骨骼及大腦，再赴深圳嘗試新藥，因感染肺炎而暫停。

吳文忻曾抽出多達一公升的血水，對著鏡頭喊「好痛」。翻攝自吳文忻IG、微博

3月病況更為嚴重，明顯消瘦的她直言，胸前傷口流膿發臭，「好酸餿，好臭」，被折磨的「只剩下1/4條命」，前晚情緒崩潰、放聲痛哭，但發洩過後，繼續為自己打氣，「我覺得上天不會讓我這麼快離開」，有信心很快會好起來。4月抱病去看草蜢演唱會，蔡一傑還走到台下擁抱她表示支持，未料成了最後一次公開露面。

今（6/9）天上午，她的社群發布消息，透露吳文忻已於醫院睡夢中安詳離世，最後時光親朋好友都曾去探望，兩個女兒也和媽媽道別，相信她是帶著祝福和愛，安心離開。兩個女兒交給爸爸照顧。

吳文忻與好友們辦生前追思會，氣氛溫馨。翻攝IG@nat_ng_nat

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