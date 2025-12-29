日本汽車大廠Suzuki在「2026台北新車暨新能源車大展」上，除了展出旗下Swift、Jimny、Vitara、SX4 S-Cross與Carry等車款外，也正式發表首款純電動休旅e Vitara，首批交車預計於今（2026）年第1季末展開，搶攻台灣逐步成熟的電動車市場。Suzuki Taiwan表示，國內導入的e Vitara提供前驅2WD與Allgri......
在「2026 台北新車暨新能源車大展」中，TOYOTA首度打造「TOYOTA PREMIUM」展區，一次集結品牌在高級車領域的設計實力與造車底蘊。從外觀比例、車室質感到科技配置，展區訴求不只是新車展示，而是完整呈現 TOYOTA 對高端移動生活的全新想像。
第23屆SBL正式在2日開打，新軍基隆黑鳶初登場就迎來大陣仗，邀請韓籍三本柱向球迷亮相，被問到球隊經費來源，總經理林冠綸直呼感謝妻子Endo經營的公司藝維克國際娛樂情義相挺，願意在不用到球隊和基隆市府的資源下自行吸收所有開銷。
高雄市智慧救心網，整合消防救護、醫療院所和醫師即時判讀機制，讓救護車化身為行動急診室，與急救責任醫院的處置流程無縫接軌，為心肌梗塞患者爭取黃金的搶救時間。 中央健康保險署和高雄市推動高雄智慧
高雄市政府今（2）日傍晚臨時發布新人事異動案，現任水利局長蔡長展將於5日調任內政部擔任參事一職，原水利局局長職務將由現任副局長蔡易勳代理。蔡長展具備工務、水利專業背景，自高雄市長陳其邁上任後便被指派擔任水利局長，是邁市府團隊中的元老級局處首長，此次調任中央單位獲得市府支持。
https://open.spotify.com/episode/2CHlugj1gCe4Wpnov72cCL?si=J4sNo6ZbSte_L8MjSMSx9Q https://youtu.be/49ef7xIxOxQ EP224｜文科理科誰吃香？AI時代的教育更重視「人才流」！專訪陳良基（前科技部部長） ?AI浪潮下，台灣如何抓準「特定用途」搶占全球商機？ ?別讓畢業證書成為唯一驕傲！用「人才流」思維找回教育本質 ?當AI幾分鐘就能寫博士級論文，「努力讀書、選對科系」還是
[FTNN新聞網]生活中心/綜合報導文化部提出公視第八屆董監事名單，在審議委員會表決後僅4位董事通過，文化部長李遠以「這不是羞辱，什麼才是羞辱！」形容，此...
國民黨、民眾黨已經5度在立法院程序委員會封殺1.25兆元國防特別預算。退役少將、桃園市議員于北辰今（2）日回顧自己在96台海危機的經歷時說，有人會稱和平就不會打仗，但軍人就是為了打仗而從軍，若只幫軍人加薪卻不提升武器裝備，「你是愛他們還是害他們？」
[NOWnews今日新聞]瑞士阿爾卑斯山滑雪度假小鎮－克萊恩蒙塔納（Crans-Montana）知名酒吧，1日凌晨發生恐怖火災，至少造成40人死亡、115人受傷。大量燒燙傷患者導致瑞士醫療系統不堪負荷...
南韓女團BABYMONSTER今（2）日起一連兩天在台北小巨蛋舉辦「LOVE MONSTERS」ASIA FAN CONCERT和粉絲見面，吸引大批歌迷湧入。由於單場進場人數高達1.2萬人，加上近期社會安全事件引發警戒，警方與主辦單位同步升級維安措施，現場可見警力部署，力求演出順利進行。
目前司法院大法官僅8人，總統府已提名過2波司法院大法官新人事案，但皆遭中國國民黨、台灣民眾黨攜手否決，因此憲法法庭停擺達1年。不過憲法法庭於去（114）年12月19日以5人體制召開確認裁判文本評議，結束後再召開一般評議，宣告藍白版《憲訴法》修正案違憲並失效。今（2）日憲法法庭再度以5人體制作出今（115）年憲判字第1號判決，裁定屏東地院裁定違憲，辯護人得為被告聲請撤銷或變更羈押處分。民眾黨稍早發出聲明，表明憲法增修條文設大法官15人掌理解釋憲法之權，司法院5人在違反憲法規定與法律規定的前提下，要違憲、違法做出5人判決，刻意從人權議題著手，企圖提 5人判決正當性，此種陽謀，昭然若揭。民眾黨指出，違憲就是違憲、違法仍是違法，其違憲違法的5人組成，並不會因為提出的意見有助被告程序權保障，就能夠讓違憲違法的判決合法化、合憲化。民眾黨表示，該黨贊同在合法的前提下，各機關可以努力繼續提升我國的人權保障，但應該「以合法的程序進行」。此時 5 人持續判違法決，訴求人權保障議題，因是在違法程序的前提下，實乃對各級法院法官、律師，都創造了本無必要的難題。民眾黨認為，此次115年憲判1號對於系爭的刑事訴訟法
屏東跨年晚會上，歌手謝采吟一首羊咩咩，有趣的歌詞加上魔性的羊叫聲，讓她一夕爆紅，連她自己都很意外。58歲的謝采吟，曾參加選秀節目，但因年齡較大，沒有唱片公司和她簽約，她就自己寫歌、拍MV闖蕩歌壇，登上跨年舞台後，瞬間知名度大增。
根據日媒FNN報導，日本今年熊患頻傳，面對失控的野獸反撲，兵庫縣立大學教授、森林動物研究專家橫山真弓發出嚴厲警告：若不盡快實施「低密度管理」並增設政府專責人員，人類將徹底失去控制局面的能力。
[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導台股加權指數今（2）日終場收在29,349.81點，漲幅1.33%、漲386.21點。據證交所籌碼動向，投信賣超42.17億元，觀察賣超個股...
韓國超人氣女團BABYMONSTER今天（2日）起連續兩天登上台北小巨蛋，舉行「BABYMONSTER "LOVE MONSTERS" ASIA FAN CONCERT」，有鑑於去年12月19日發生隨機殺人案件，今天小巨蛋維安升級，連安檢門都設立了13道。
藝人陳漢典與Lulu（黃路梓茵）即將在本月25日於台北文華東方酒店舉行婚禮，近日喜帖與婚紗照率先曝光。喜帖採用鮮紅色調搭配可愛插畫，文字誠摯，傳達夫妻倆對親友的邀請之意，而婚紗照則選在日本富士山前拍攝，兩人時而鼻碰鼻、時而肩靠肩，甜蜜氛圍溢滿畫面。林宜君