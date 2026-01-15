前澎湖「六連霸議長」劉陳昭玲涉貪案 二審改判7年6月

澎湖縣前議長劉陳昭玲與機要祕書陳淑美等人涉貪污案，一審澎湖地院判劉陳昭玲10年2月、陳淑美3年10月。台灣高等法院高雄分院今天（15日）上午改判劉陳昭玲7年6月、陳淑美2年8月，全案仍可上訴。

澎湖縣前議長劉陳昭玲涉貪污案，二審15日改判劉陳昭玲7年6月。（中央社資料照）

高雄高分院上午宣判，依貪污等罪從輕改判劉陳昭玲合併刑期7年6個月徒刑；陳淑美2年8月徒刑，詳細判決理由仍未公布。

一審澎湖地方法院判決主文指出，劉陳昭玲自民國106年至110年度，在澎湖車船處預算與人事案、文光國小、消防局2案、衛生局等人事案，基於職務上行為收受賄賂，指示祕書陳淑美向車船處、教育處、消防局、衛生局等施壓，要求購買新台幣15萬元皮包與交付36萬元，以及100萬元、15萬元及10萬元關說人事費對價。

由於被告2人在偵查中自白坦承不諱，並繳回犯罪所得。澎湖地院審酌劉陳昭玲長期擔任澎湖縣議會議長、陳淑美長期擔任機要祕書，本應奉公守法，竟對政府預算審議、單位職缺、人事陞遷等職務上行為收受賄賂，嚴重敗壞官箴，並知道檢搜索退還賄款與刪除議會監視畫面，採取限制加重原則。合議庭依共同不違背職務收受賄賂罪，各判處劉陳昭玲10年2個月，褫奪公權6年；陳淑美3年10個月，褫奪公權3年。

劉陳昭玲出生於澎湖縣湖西鄉沙港村，自25歲投入澎湖縣議會議員選舉，立足地方政壇長達40餘年，還創下連10屆當選、未曾落選紀錄，並擔任第15屆至第20屆澎湖縣議會連6屆議長，創地方自治史紀錄。在貪污案起訴後請辭第20屆議長一職。