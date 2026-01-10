前澳洲總理陸克文重磅新書 分析習近平治下的中國如何改變世界

前言： 澳洲資深政治人物陸克文(Kevin Rudd)曾兩度出任澳洲總理，也曾出任外交部長，為現任澳洲駐美國大使。他畢業於澳洲國立大學和牛津大學，主修中國歷史、文學與中國政治，早年也曾來台留學，加上曾派駐中國，中文相當流利，憑藉長期涉入國際政治領域的觀察和心得，是當代重要的中國觀察家。今年元月，陸克文最新著作《論習近平：習近平的馬克思主義民族主義如何形塑中國與世界？》中文版上市，再度提出他對習近平的長期剖析以及對兩岸問題的最新看法。

（本文摘錄自陸克文新書<論習近平>第一章）毛澤東過世的半世紀以來，特別是習近平崛起後的十年，中國的戲劇化轉型已成為戰後政治、經濟及安全秩序所面臨的單一最大顛覆性改變。習近平治下的中國現在公開挑戰支撐現有國際秩序的政治價值，並向世界提出一種替代性的威權發展模式。

首先，中國經濟的龐大規模讓這一切成為可能。儘管自我施加的意識形態、人口與債務相關拖累，導致經濟成長趨緩，但中國在全球的經濟足跡仍然僅次於美國。二○一五年以來，它一直是世上最大的貿易強國，二○二○年以來則是世界第三大外國直接投資的來源國。此刻正與美國展開一場生死攸關的鬥爭，以確保占領所有關鍵技術領域的制高點，特別是人工智慧領域。

最重要的是，現代經濟史上前所未見的，像中國這樣規模龐大的單一民族經濟體，是以中國的黨國體制作為單一整合經濟行為者的角色來進行干預，從根本上擾亂全球市場的正常運作。這些干預並不是由標準自由經濟理論中供需決定價格的正常競爭動態所驅動，而是由統一的公司國家，以前所未見的規模，發動多面向的貿易與產業綜合政策來驅動，其規模之大前所未見。不只全球市場的正常運作遭到前所未有壟斷與買方獨占力量所顛覆，其顛覆影響還因為持續性的政治（非市場因素）貿易禁令威脅，而顯得更加複雜。

北京決心在經濟、軍事成為東亞至高強權 並重新制定規則

此刻我們看到這些力量在全球市場多個面向發揮作用，從關鍵礦物、電池、再生能源系統及電動汽車，甚至到整體工業產品領域。由於涉及規模之大，此模式對自由經濟理論帶來前所未見的深度攻擊，造成的去風險及脫鉤導致全球經濟秩序日益分化，以及西方與世界部分地區發起新一輪保護主義與產業政策。

其次，在地緣政治方面，習近平治下的中國不僅意圖調整跟近鄰國家的陸地及海上邊界，北京還決心在經濟與軍事上，成為東亞地區的至高強權，同時間更積極重新設計廣義國際體系的規範、規則與機構。簡言之，習近平領導下的中國，不再是個維持現狀的強權。習近平的意圖不只在於改變中國，也要改變國際秩序本身，以日益強大的中國作為新興秩序裡的地緣政治與地緣經濟支點。

在習近平眼中，美國與西方的衰落勢不可擋，更強化了這一切的可能性。戰後歷史早期，一九九一年的蘇聯解體，可說具有類似的戰略意義。蘇聯也視自己為替代性發展模式的先驅、對立的國際體系中心，儘管它從未能跟美國有效競爭全球超級經濟大國的地位。但一九八九至一九九一年的事件，在數十年的外交圍堵政策及近乎致命的核對抗之後，華府戰勝了莫斯科，最終以大體上和平的方式，結束了主導全球地緣政治四十多年的冷戰。

冷戰結束導致西歐、東歐與中歐、高加索與中亞的戰略地圖重劃。二十多年來，中美政治正常化，以及軍事合作對抗共同蘇聯敵人的戰略理由，也在蘇聯的解體下消失。因此，這讓北京在一九九○年代開始緩和跟莫斯科關係的做法改變，中俄並於二○○○年代重新結盟，對抗美國。最終在二○二二年俄羅斯入侵烏克蘭前夕，習近平與普丁戲劇性宣布「無上限戰略夥伴關係」（strategic partnership without limits）。

美中在AI領域已進入全面競爭 將影響地緣政治世界

第三，同樣重要的是，我們時代面臨的第三次重大系統性顛覆：過去四十年席捲而來的數位革命，取代了早期類比世界的緩慢進程。人工智慧（AI）的爆炸性影響快速推動此波進展，現在正挑戰著政治、經濟與安全的所有領域，還創造出新挑戰：人類要如何維持控制我們創造出來的機器？

人工智慧革命之中，關於它會對民主或威權國家的國內治理，產生更大威脅或機會的政治與政策論辯，還未有定論。例如，生成式人工智慧究竟會增強還是削弱監控國家的能力（諸如中國、俄羅斯、北韓、伊朗及世上其他潛在威權國家）？人工智慧是否終能解決計劃經濟的長期困境──也就是搜索十億個隨機決策。這些隨機決策至今代表著市場經濟的分配效率優勢──無論是在管理稀缺資源方面，還是從更宏觀的價格理論中獲益。



中國在重慶舉行全球AI產業博覽會，據中官方稱，中國全國有4500餘家AI廠商。資料圖片：取自百度百科

人工智慧是否會壓抑發展理論長期以來的古典節奏？發展理論認定生活水準提高，總是會激發對經濟、社會及最終政治自由無可壓抑的要求，進而挑戰壓迫性政權的潛在合法性。中美之間目前在人工智慧、量子運算、半導體及其他典範轉變技術的全面競爭上，是否會因為國家的古典競爭力遭到顛覆，導致一方超越另一方？

人工智慧除了在各民族國家內部造成政治與經濟影響，它對本已火藥味十足的地緣政治世界，將會帶來何種顛覆性影響？對下一代自主武器系統在即時監看、瞄準與部署的速度，以及準確性上競爭戰術與戰略優勢的軍隊來說，它又會帶來何種顛覆性影響？上述所有問題之外，在人工智慧終極困境中，對人類掌控武器系統的自主性方面，又會有何影響？當人類集體面臨「科學怪人」時刻之時，人工智慧是否將成為一致的關注，以及人類大家族達成一致政策行動的平台？還是會導致美中在缺乏護欄與限制的終極版「戰略競爭」中，加倍進行「人工智慧」競賽，直到觸底為止？

中國再次成為這些技術巨變的支點，特別考慮到習近平在二○一八年先見之明地宣稱，「人工智能（人工智慧）是新一輪科技革命與產業變革的重要驅動力」，以及「加速新一代人工智能的發展，是關係到我國能否抓住機遇的戰略問題」。

地球的未來無可奈何得寄望於中國經濟脫碳程度

第四，中國也位於第四次全球重大顛覆的中心――亦即氣候變遷問題。雖然氣候不分國家邊界，然而過去四十年來中國經濟現代化的碳排放強度，從二○一五年開始，已經讓它成為全球溫室氣體的最大單一貢獻者。

依照當前趨勢，到了二○三○年，中國的年排放量將占全球總排放量的四分之一（第二名的美國以不到百分之十的排放量，遠落其後）。以中國目前的排放狀況，到了二○四○年，中國當前及歷史排放量的總和，將會超越美國在過去一百九十年工業發展過程中累積起來的碳足跡。換句話說，地球的未來將愈來愈取決於北京經濟脫碳的程度，才能有望在本世紀末，將全球平均氣溫升溫控制在攝氏一點五度之內，從而避免災難性的氣候變遷。

儘管習近平在二○二○年宣布，中國此刻將致力於實現二○三○年達到碳排放巔峰，以及二○六○年達到碳中和的「雙零」目標。然而近期中國為了應對經濟整體放緩，進而放慢減碳速度的決定，已經敲響全球警鐘。事實上，針對中國的排放軌跡，聯合國警告，二一○○年已經無法維持在比較安全的攝氏一點五度升溫範圍，此刻世界將邁向近攝氏三度的升溫速度。這將對所有人造成災難性後果。

第五，還有人口問題――世界所面臨的第五大全球變動的驅動因素，中國也是關鍵。中國的人口增長明顯放緩，一九七○年代鄧小平開始實施一胎化政策，將近四十年的期間讓這個問題更加激化。結果是，二○二三年，印度有史以來首度超越中國，成為世界上人口最多的國家。

儘管習近平自二○一七年開始竭力扭轉人口下降的趨勢，中國總人口數在二○二三年達到顛峰，但勞動年齡人口早在二○一四年就開始萎縮。此一發展為中國與全世界帶來一系列深具顛覆性的新挑戰。中國自己的人口命運的時刻正在加速到來。隨著收支調整以適應不斷縮小的所得稅基，醫療、養老與退休收入的支出正跟軍事支出爭奪公共資源，此一現象造成國家預算壓力。此外還有「人口如何影響中國推動全球經濟成長的能力」（一如過去的四分之一個世紀），以及「北京超越美國成為世界最大經濟體的歷史雄心」，無論在中國或世界各地，長期以來都被視為北京未來奪取全球地緣政治領導地位的堡壘。

人口問題影響中國的戰略決策

最後，一胎化政策在數十年來的重男輕女、性別選擇性墮胎及殺害女嬰之後，造成中國國內前所未有三千萬人以上的性別失衡。此事也造就一項非官方政策，將大量未婚男性送到發展中國家尋找伴侶、建立企業，並加強與祖國間的家庭聯繫。



中國在國際戰略上將長期經濟利益轉向非洲、拉丁美洲與伊斯蘭世界。圖為中國主導的中非合作論壇。(中國外交部)

事實上，此舉似乎還輔助了中國的大戰略：亦即中國長期的經濟利益是前往非洲、拉丁美洲與伊斯蘭世界培育市場、供應鏈及其他政治社會連結。而「一帶一路」倡議（BRI）則是此大戰略的一部分。到了本世紀中葉，這些地區的人口增長將超過三十億，中國將減少一點二億。

這五個主要的全球變動驅動因素裡，中國都處於中心位置。這些因素從地緣政治與地緣經濟、顛覆性技術，到人口及氣候變遷加速等，都在全世界不斷引起反彈，多數國家、多數地理區及所有公共政策領域，都能感受到這股離心力。由於中國經濟政策這輛大車在國內遭遇嚴峻挑戰，國外也遇到愈來愈大的政治阻力，因此我們仍不清楚這些全球變動驅動因素最終將走向何方。我們也還不完全了解，中國將會對以「規則」為基礎的全球秩序產生什麼持久影響。無論如何，中國的政策足跡，光是在數量上的影響，就已大到值得世界密切關注北京的下一步行動。

中國對全球影響全都是有意義的行動

就本書的目的來說，至關重要的是，在這些巨大變動之中，中國所造成的影響及產生的全球漣漪效應，都不是政策上的意外，也非隨機事件，它們全都是有意之舉。事實上，它們是直接肇因於中國領導層長期以來經過思慮之後所選擇的政策。特別是在中國最高領導人習近平的領導下，中國國內政策改變的速度、範圍與軌跡，都令人震驚。

事實上，在上述五個全球政策領域中，比起二○一二至二○一三年習近平剛接任中國領導人時，此刻的中國戰略已截然不同。我們目睹了同一段十年期間，中國政治、經濟、社會控制、外交政策與軍事姿態，也都發生深刻變化。簡言之，中國規模之龐大，以及中國國內政策設定上之變化，此刻正在全球範圍內不斷形成迴響。

理解中國，過去經常只是學術專家沙龍的精緻議題。但此刻當我們爭相想了解中國的下一步時，中國議題就對全世界至關重要。因此，中國不僅代表著全球地緣政治及地緣經濟上的深刻顛覆，對國際社會同樣面臨的其他重大全球挑戰，也極為重要。(編輯：陳文蔚)

（本文內文插標為編輯後加）

