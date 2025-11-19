前烏克蘭駐美武官：台灣應確保軍隊訓練有素、科技制敵

（中央社記者吳書緯台北19日電）借鑒烏克蘭經驗，前烏克蘭駐美武官奧爾迪諾維奇（Andrii Ordynovych）今天接受中央社專訪表示，台灣需確保軍隊訓練有素以及確保軍隊適應不斷變化的戰爭性質，並提供軍方所需科技，讓軍人感受到超前敵人。

台灣民主實驗室18、19日在台北舉行「烏克蘭x台灣：混合戰與民主韌性策略工作坊」，邀請烏克蘭空軍退役上校奧爾迪諾維奇（Andrii Ordynovych）

分享烏克蘭軍隊在戰場上的不對稱作戰經驗。

奧爾迪諾維奇於1981年就讀蘇聯軍校，畢業後擔任蘇聯空軍技術軍官，因為是烏克蘭人的背景，在蘇聯解體後選擇加入烏克蘭空軍服役，軍旅生涯曾派駐北約，並在2016年至2020年擔任烏克蘭駐美武官，之後返回烏克蘭參謀本部任職，於2023年11月以上校軍階屆齡退役，目前擔任烏克蘭自由基金（Ukrainian Freedom Fund）戰略發展總監。

面對俄羅斯與烏克蘭在人力與物力的顯著差距，奧爾迪諾維奇表示，烏克蘭的不對稱作戰概念注重技術與創新，有助於軍隊以更少的兵力、更少的彈藥，但以更創新的方式保衛國家，並拓展國際合作，而國防工業在戰爭爆發後，由國營導向轉為民間企業與國際投資為核心，加速從研製到生產的流程，使得烏克蘭在兵力不足的情況下，仍保有戰場主動性。

針對台灣在國防領域可借鑒烏克蘭的經驗，奧爾迪諾維奇認為，首先也是最重要的是將軍隊訓練有素，確保一切準備就緒，並且根據敵軍的可能行動制定各種預案；其次是戰爭的本質始終未變，但是戰爭的手段和應用方法會跟著改變，因此要依據當前戰爭的情況訓練軍人；第3則是要運用科技提供軍隊所需，使軍方確信技術上領先敵人，可以完成軍事或是政治目標。

奧爾迪諾維奇提到，前美國陸軍上將、前北約歐洲盟軍司令克拉克（Wesley Clark）曾說過，中國正密切關注俄烏戰爭的進展，並藉此制定策略，因此台灣人民應該意識到此事，而如果中國保持中立，為何又要以各種技術援助俄羅斯，且為何會希望烏克蘭崩潰。

奧爾迪諾維奇表示，因為中國對台灣有著「地緣政治上的終極目標（意指統一）」，因此台灣人需要高度警戒中國在俄烏戰爭的意圖。（編輯：謝佳珍）1141119