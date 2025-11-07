前特首梁振英力挺正體字：來香港上學就應適應香港環境

前香港特首梁振英，發文反對香港教育改用，或是可以開放簡體字。梁振英強調，使用正體中文，是香港極重要的特色，必須要保持。

香港某小學，日前開放學生使用簡體字寫考卷，引發輿論爭議，而前香港特首、現任大陸全國政協副主席梁振英，在臉書中發文，強力護航正體字，表示香港保留的中文正體字、粵語，以及高水準的英語能力，這些都是香港特色，保持這些特色，在香港主權移交之前，也都已經討論過要維持，因此他反對香港教育可以使用簡體字。

梁振英在文章中表示，具有大陸教育背景，或是習慣使用簡體字的學生，既然來了香港上學，應該是要適應香港的環境，沒有理由改變香港的環境，來配合這些不適應正體字的學生。梁振英說，香港是使用正體中文的特區，無論公私文件、報刊書籍，以及大陸赴港的學生在香港的證件，無一不用正體字，我們要問的是：來香港唸書的學生，為什麼不努力學習正體字？如果以後要在香港工作，難道也不要用正體字嗎？

梁振英強調，就像去英美留學，一樣要努力學好英文，學正體字難道比學英文難嗎？想要在香港生活，如果不學正體字，難道就可以不學廣東話嗎？他批評學校如果不要求簡體字背景的學生，學習講廣東話，學習正體字，那就是「教不嚴，師之惰」。