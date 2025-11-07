前特首梁振英力挺正體字：來香港上學就應適應香港環境
香港某小學，日前開放學生使用簡體字寫考卷，引發輿論爭議，而前香港特首、現任大陸全國政協副主席梁振英，在臉書中發文，強力護航正體字，表示香港保留的中文正體字、粵語，以及高水準的英語能力，這些都是香港特色，保持這些特色，在香港主權移交之前，也都已經討論過要維持，因此他反對香港教育可以使用簡體字。
梁振英在文章中表示，具有大陸教育背景，或是習慣使用簡體字的學生，既然來了香港上學，應該是要適應香港的環境，沒有理由改變香港的環境，來配合這些不適應正體字的學生。梁振英說，香港是使用正體中文的特區，無論公私文件、報刊書籍，以及大陸赴港的學生在香港的證件，無一不用正體字，我們要問的是：來香港唸書的學生，為什麼不努力學習正體字？如果以後要在香港工作，難道也不要用正體字嗎？
梁振英強調，就像去英美留學，一樣要努力學好英文，學正體字難道比學英文難嗎？想要在香港生活，如果不學正體字，難道就可以不學廣東話嗎？他批評學校如果不要求簡體字背景的學生，學習講廣東話，學習正體字，那就是「教不嚴，師之惰」。
其他人也在看
王子不倫粿粿全都爆！仍想跟范姜彥豐和解 她疑高人指點：證據很恐怖
范姜彥豐日前開撕妻子粿粿出軌男星王子，對此粿粿也拍了17分鐘道歉影片回應，認了跟王子「有踰矩行為」，至今鬧得沸沸揚揚。然而，廣告小妹日前也發文談及此事，認為兩人在事件鬧大之後，仍然願意談和解，可能是范姜彥豐手頭上的證據很恐怖。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前
《千萬買房惡夢》漏水屋VS惡鄰居的殘酷二選一：專家用「修繕經濟學」算出痛苦指數
「我花光二十年積蓄，竟然買到一棟會下雨的屋子，還附贈整天在群組咆哮的惡鄰居！」一位剛交屋的苦主在論壇絕望控訴，他的人生積蓄換來的竟是「漏水屋＋惡鄰居」的雙重打擊。這個極端案例在網路引爆熱議，掀起一場關乎居住品質的終極思辨：當硬體災難與人性考驗同時來襲，我們該如何抉擇？ 走進這位苦主的新家，牆面水痕如抽象畫般蔓延，天花板的黴斑像不請自來的紋身，更可怕的是社區群組裡永不停歇的言語暴力。「每次下雨我都神經緊繃，既要忙著拿水桶接漏水，還要忍受群組裡鄰居的冷嘲熱諷。」這種雙重摺磨讓他不禁反思：如果當初只能二選一，到底該選漏水但鄰居和善的老公寓，還是房屋完好但鄰居難纏的華廈？賣厝阿明 ・ 1 天前
香港天王郭富城來啦！抵台親民合照簽名樣樣來 一下機先嗑麻辣鍋
【緯來新聞網】香港天王郭富城「星展銀行-郭富城ICONIC 世界巡迴演唱會」本週末在高雄登場，最近剛緯來新聞網 ・ 2 小時前
遭美沒收4400億資產！ 太子集團負責人悠閒打牌：都小錢啦
據了解，太子集團負責人陳志第一次入台時間為2017年，最後一次入台時間則為2021年，均持柬埔寨護照以「商務考察」為名入境，但實際上卻是在台各地吃喝玩樂，出入多家高檔餐廳、私人俱樂部，就連來台入住飯店也都指定要是「W飯店」。儘管生活極盡奢糜，但有知情人士指稱，陳志...CTWANT ・ 1 天前
高薪也救不了！7旬雙親拒住養老院 男返家驚見1幕崩潰：準備丟飯碗
少子化與高齡化問題在台、日兩國都日益嚴峻。隨著通膨壓力與經濟負擔加重，許多年輕世代面臨「上有高堂」的照護困境，生活被壓得喘不過氣。日本一名單身男子原本過著穩定無憂的日子，卻因年邁父母拒絕入住養老院，讓他陷入極大的生活與心理壓力，甚至一度差點丟了工作。三立新聞網 setn.com ・ 16 小時前
陶晶瑩批粿王「吃人夠夠」 不認同婚姻瑣事成出軌理由
女星粿粿（江瑋琳）和范姜彥豐即將開打離婚官司，而介入他們婚姻的王子（邱勝翊），演藝事業停擺，二度發聲明認錯。主持人陶晶瑩最近在節目中談及粿王風波，不認同婚姻瑣事成出軌理由，並批這對男女公然偷情有點「吃人夠夠」。中時新聞網 ・ 1 天前
MLB／道奇拚3連霸大谷再扛二刀流 洛時點出休賽季四大問題
道奇隊完成世界大賽2連霸，全隊開心結束球季，《洛杉磯時報》指出，道奇迅速將目光投向明年完成3連霸，現在開始漫長的冬季重建工作，力求打造一支能夠實現目標的陣容，但在休賽季仍要面臨四大問題，能否繼續...聯合新聞網（運動） ・ 1 天前
出軌王子協議談不攏！粿粿控「范姜脾氣硬」片段被挖：沒錯絕對不道歉
男星范姜彥豐控訴妻子粿粿婚內出軌男星王子（邱勝翊），粿粿也發布17分鐘影片認了和王子有「踰矩的行為」，並控訴婚後家中開銷自己出了一大部分，將男方塑造為「軟飯男」。隨著事件引起熱議，粿粿過去在節目中控訴范姜脾氣硬的片段也被挖出。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前
MLB》命運天差地遠！大谷二連霸 教練嘆神鱒「失去熱情」
完成世界大賽二連霸的洛杉磯道奇球星大谷翔平，才剛帶隊封王，就已經喊出「三連霸」的豪語。過去他效力天使時期的搭檔「神鱒」卓奧特（Mike Trout）則已連續11年無緣季後賽。同樣是洛杉磯代表球星，命運卻天差地遠，也讓曾在天使共事、現任道奇教練的艾貝爾（Dino Ebel）感嘆：「他曾是最出色的球員，但那份熱情逐漸消失了。」中時新聞網 ・ 21 小時前
王子道歉范姜彥豐！賠償金分期遭拒 徵信社再發聲吐「粿王裸擁」真相
范姜彥豐指控妻子粿粿與王子（邱勝翊）婚內出軌，王子承認與粿粿超越朋友的界線。王子所屬經紀公司喜鵲娛樂也宣布暫停他所有演藝工作後，4日晚間二度發聲，再次向范姜彥豐道歉，並坦承有參與協商、提出「分期付款」的請求但遭拒。對此，立達徵信社執行長謝智博再次發聲。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
鳳凰颱風又大又強！專家揭最新路徑示警：來者不善
生活中心／周孟漢報導熱帶性低氣壓「TD29」已在今（6）日凌晨2時形成今年第26號颱風「鳳凰」，恐成為威脅台灣的首個秋颱，其路徑也備受國人們關注。對此，氣象專家吳聖宇分析了鳳凰颱風的路徑，透露「這天起」將北轉接近台灣，提醒「經過台灣上空的可能性頗大」，並強調鳳凰颱風「來者不善」。民視 ・ 2 小時前
不是含糖飲料！他每天狂喝「這飲品」慘了 醫：終生洗腎
茶和咖啡這兩種飲品在台灣廣受歡迎。然而，隨著研究指出咖啡可能對腎臟有保護作用，有些民眾開始好奇是否可以用茶來替代咖啡。對此，腎臟科醫師江守山過去就曾在節目分享專業見解，提醒民眾在選擇飲品時需注意。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
太子女特助燦笑交保！ 律師點關鍵：難怪她開心
涉嫌跨國詐欺與洗錢的柬埔寨「太子集團控股」，4日台北地方檢察署查扣該集團在台資產逾45億元，並拘提主要嫌犯王昱棠及其他25名被告到案。天旭國際科技涉案多名高層遭約談，其中總經理特助劉純妤以15萬元交保。她步出偵訊室時面露笑容，神情輕鬆，引發熱議。律師林智群4日在粉專上表示，劉純妤應屬案中邊緣人物，其他4人皆遭聲押，難怪她顯得開心。EBC東森財經新聞 ・ 1 天前
說好的不領呢？青鳥女神第一天衝登記 刪文已來不及被抓包
藍白陣營共同推動的普發現金1萬元措施自5日起開放登記，綠營起初曾大力反對此政策，批評違憲、窮台、政策買票，如今卻有不少人發文將其稱為「民進黨政績」進行收割。就連曾堅持反對普發的青鳥也紛紛轉變態度，「青鳥女神」徐閉在Threads發文表示「Yes，我第一天登記！」，事後被網友酸爆緊急刪文，但已遭截圖。中天新聞網 ・ 9 小時前
王子爆美國行想「靠拉贊助免費玩」！被拒絕還罵經紀人
娛樂中心／綜合報導中信啦啦隊前成員粿粿，上個月29日遭老公范姜彥豐爆料，指控她與棒棒堂男孩成員王子有不正當男女關係，消息一出震驚各界，粿粿也火速出面發聲，王子則在4日兩度發文，坦承無力承擔范姜彥豐要求的1600萬，曾協商可不可以分期付款，讓外界開始懷疑他的經濟狀況。而在6日，王子再度遭到爆料，稱他經常要工作人員幫談「曝光換免費」，甚至就連日前的美國行也不例外。對此，經紀公司喜鵲娛樂也給出回應。民視 ・ 7 小時前
鳳凰颱風生成！恐成「又強又大怪物」下週直撲台 專家示警：被掃到後果慘烈
今年第26號輕度颱風「鳳凰」於今（6）日凌晨2時生成，目前位於鵝鑾鼻西南方約1190公里處，以每小時28公里速度朝西轉西北西進行。氣象署預估，鳳凰將在週日（10日）登陸菲律賓呂宋島，並於週一（11日）北轉接近台灣，強度可能增至中颱上限甚至強颱等級，專家警告這將是一個「又強又大的怪物颱風」。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
郭台銘媽媽辭世！豪宅1設施「全是為母親」催淚原因曝
政治中心／周孟漢報導鴻海創辦人、台灣首富郭台銘母親郭初永貞，在今（6）日稍早傳出離世消息，享嵩壽100歲，郭台銘本人也透過社群證實此事，消息曝光後，引發各界譁然。不過，雖然郭台銘在內文自稱為「不孝子」，但其實他對媽媽可說是照顧得無微不至，甚至在自家的豪宅內特別為媽媽安裝了「1設施」，讓人不禁讚嘆他的孝心。民視 ・ 1 天前
王子遭爆美國行「精打細算」想當免費仔 靠人氣拚贊助「費用全免」最終槓龜
據《TVBS新聞網》獨家報導，有讀者爆料指出，范姜彥豐在爆料影片中提到妻子「去了美國2週，回來就變了人」，指得正是王子今年4月生日時，帶著身邊一票朋友出遊的美國之旅。當時，王子經紀公司還曾發布新聞稿，提到：「王子和粿粿、簡廷芮（Dewi）、孟霖、晏柔中，胡釋安、王...CTWANT ・ 18 小時前
退休教師月領多少錢？教長曝85%領這金額「很好生活」：盼年改繼續維持
立法院司法法制、教育文化委員會今（6）繼續審查停砍公教年金修正草案，教育部長鄭英耀表示，當年年金改革之後目前仍有85%的退休教師月領5萬元以上、平均有5.8萬元，期盼年金改革可以繼續，讓世代之間可以有更好的扶助與支持。鄭英耀表示，隨著台灣醫療、長照服務的提升，國人平均餘命增加，國人平均壽命已經來到80歲，和當時退撫基金規劃，確實增加了不小的壓力，而當年的年金......風傳媒 ・ 1 天前
恐成強颱！鳳凰持續朝西北移動 氣象署警告「這三天」影響最大
即時中心／謝宛錚、林耿郁報導鳳凰颱風持續朝西北方向移動，預估下周轉向台灣；氣象署稍早召開記者會，表示最快今天就會變成中度颱風、接近菲律賓時可能已經變成強烈颱風。不過後續路徑不確定性仍大，但下週一至周三（10至12日）可能出現強烈風雨，需特別提高警覺！民視 ・ 5 小時前