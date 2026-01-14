前猛男舞者持雙刀揮舞！失控朝檢警咆哮、拒上銬 法院裁定暫時安置

記者林盈君／基隆報導

本月11日晚間，44歲的翁姓男子手持雙刀，徘徊在新北市金山區街頭，穿梭車陣中大聲咆哮，甚至隨機攔車作勢攻擊，嚇壞不少目擊民眾，警方獲報趕抵，翁男一度駕車逃逸，最後大批警力攔截、對空鳴槍，終於將翁男壓制逮捕。員警在翁男身上查獲「喪屍煙彈」，但翁男拒絕唾液快篩，被警方移送基隆地檢署時，還情緒失控、對著員警及檢察官大吼大叫，檢方複訊後，法院裁定暫時安置4個月。

翁男手持雙刀，徘徊在新北市金山區街頭，被警方壓制逮捕。（圖／翻攝畫面）

據了解，當天晚間，翁男手持雙刀游移徘徊在環金、中正路口，還亂入車陣作勢攻擊，讓路過民眾都嚇壞，所幸最終被警方壓制逮捕，身上並搜出毒品「喪屍煙彈」（依托咪酯）。檢警調查發現，翁男過去曾是「猛男秀」舞者，之後又改行當保全，翁男落網後，面對檢警詢問卻語無倫次，甚至稱自己是外星人。

廣告 廣告

翁男手持雙刀，徘徊在新北市金山區街頭，被警方壓制逮捕。（圖／翻攝畫面）

警方將翁男戒護就醫後，院方診斷其有橫紋肌溶解症，需留院觀察。13日晚間，翁男被移送基隆地檢署，他一度失控暴走，對著員警及檢察官咆哮，並拒絕上銬。檢方複訊後，判斷翁男恐有精神不穩狀況，因此向法院聲請暫時安置，法院裁定4個月獲准。

三立新聞網提醒您：

保護被害人隱私，避免二度傷害

拒絕家庭暴力，請撥打110、113

拒絕兒虐、防止老人受虐，請勇敢撥打110、113

三立新聞網提醒您：

莫逞一時樂，遺害百年身！

拒絕毒品 珍惜生命

健康無價 不容毒噬

更多三立新聞網報導

杜拜淘金夢碎怨友！八大女瘋傳性影像、辱有性病 擄人逼簽本票下場曝

宜蘭監獄受刑人失聯！「保外就醫」違規遭廢止 人間蒸發檢警追緝中

19死5失聯！花蓮馬太鞍堰塞湖洪災 檢調今搜索光復鄉公所、鄉長住處

貢寮台2線清晨驚魂！曳引車不明原因「子車貨櫃翻覆」路邊護欄

