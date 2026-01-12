前猛男舞者毒駕！持雙刀攔車攻擊 5警圍捕受傷

一名男子毒駕、持雙刀隨機攻擊經過的車輛。（圖／翻攝自Threads＠en_.8851）





新北市金山晚間傳出一起驚悚事件，一名男子毒駕、持雙刀隨機攻擊經過的車輛，警方對空鳴槍壓制逮人，但仍造成5名警員受到擦挫傷，警方在嫌犯身上搜出喪屍煙彈，而嫌犯身分曝光，是一名前猛男舞者，警方將依妨害公務、恐嚇公眾以及公共危險罪進行偵辦。

目擊民眾：「他走過來了，他要砍重機了，撞他，來了來了。」

白色休旅車停在路口，明明是綠燈也不敢動，因為戴著帽子的男子衝上前罵個不停，他不是跟駕駛有仇，而是在路上隨意攔車。目擊民眾：「快快快，妳離他遠點。」

目擊民眾跟駕駛直接嚇傻，他不只攔車，還拿著刀胡亂揮，車輛立刻倒退，一旁經過的騎士也快速離開，警方獲報趕抵現場。員警：「快一點啦，幹什麼啦。」

費了好一番功夫，男子逃了一公里，最後還是被警方壓制壓制，不過他不但不配合，還試圖衝撞，造成3位員警受傷。休旅車車頭有多處撞擊碎裂痕跡，他卻駕車逃逸，到場的警車引擎蓋、車燈也都有毀損。

案發在新北市金山鬧區，11號晚上8點多，44歲的翁姓男子在環金路跟中正路路口，無故持刀攔車並作勢攻擊，他曾經是猛男秀舞者，不過犯案時，他身穿現職保全的制服。

金山分局副分局長楊昇叡：「該車輛沿途多次危險駕駛，包含迴轉倒車，甚至意圖衝撞警車。」

警方除了在他身上查獲鐮刀短刀，更搜出喪屍煙彈，快篩檢測毒品呈陽性反應，全案將依公共危險妨害公務，以及違反毒品危害防制條例等犯罪行為移送地檢偵辦。

