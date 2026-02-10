前王子安德魯疑洩機密給美國淫魔 英國王罕見聲明：會助警方調查

英國國王查爾斯三世(右)與胞弟安德魯(左)。路透社資料照片



英國前王子安德魯曾與美國已故「淫魔富豪」艾普斯坦過從甚密，相關醜聞已導致他被褫奪「王子」頭銜。美國司法部最新公開的文件更顯示，安德魯曾將機密文件交給艾普斯坦，最新進展已引起英國警方重視。代表查爾斯國王的白金漢宮週一（2/9）打破沈默，表示已準備好協助警方調查此事。

英國廣播公司（BBC）報導，白金漢宮（Buckingham Palace）發言人在聲明中表示：「國王已透過言辭與前所未有的行動，清楚表達他對持續浮上檯面的蒙巴頓—溫莎行徑相關指控深感關切。」

安德魯因曾在艾普斯坦安排下與未成年少女發生性關係，去年10月已被褫奪「王子」頭銜，如今外界均不再稱他「安德魯王子」（Prince Andrew），而是稱其原名安德魯‧蒙巴頓-溫莎（Andrew Mountbatten-Windsor）

白金漢宮聲明稱：「相關具體指控應由蒙巴頓—溫莎先生自行回應，但若泰晤士河谷區警局（Thames Valley Police）與我們接洽，我們將如外界所預期般，準備好提供協助。」

這是美國司法部上月底公布最新一批艾普斯坦相關文件以來，查爾斯國王首度發聲。

泰晤士河谷區警局證實，正在評估是否有理由調查反君主制團體「共和國」（Republic）提出的投訴。該團體指控安德魯涉嫌公職不當行為及違反官方機密。

最新公布的艾普斯坦檔案電郵顯示，安德魯似乎曾將自己2010年訪問新加坡、香港、越南後的相關報告轉發給艾普斯坦，甚至披露機密投資機會的細節。

電郵顯示，2010年11月30日，安德魯在收到時任特別顧問帕特爾（Amit Patel）寄送的官方報告後，5分鐘內即將報告轉寄給艾普斯坦。

此外，他似乎也在2010年12月24日將標為「機密」的阿富汗投資機會細節轉寄給艾普斯坦。根據英國政府指引，貿易特使對於公務出訪期間涉及的敏感、商業或政治資訊有義務保密。

白金漢宮週一的聲明指出，國王與王后「對於任何形式虐待行為的受害者，一直並將持續表達關懷與同情」。

查爾斯國王週一稍早赴英格蘭小鎮克利瑟羅（Clitheroe）訪問時，有一名抗議者高喊：「你什麼時候知道安德魯的事？」現場其他群眾則對提問者發出噓聲。

●威廉與凱特也「深感憂慮」

白金漢宮表態前，威廉王儲（Prince William）與凱特王妃（Princess Kate）的發言人也曾表示，他們對最新揭露的艾普斯坦相關資訊「深感憂慮」。

威廉王儲本週即將出訪沙烏地阿拉伯。代表威廉與凱特的肯辛頓宮（Kensington Palace）發言人週一表示：「他們的心思仍專注於受害者。」

美國司法部1月30日公布三百萬份艾普斯坦相關文件公布以來，外界對安德魯的的壓力持續升高。有指控稱，艾普斯坦曾安排第二名女子與安德魯發生性關係，而且是將這名女子送往位在英國溫莎的安德魯王室宅邸「皇家公館」（Royal Lodge）去和安德魯見面。

在此之前，女子朱弗里（Virginia Giuffre）曾公開指控她在艾普斯坦安排下，於17歲時與安德魯三度發生性關係。朱弗里已於2025年4月自盡身亡。

最新檔案中，也出現安德魯疑似四肢著地、壓在一名女性身上的照片。

●安德魯前妻似曾向艾普斯坦求金援

安德魯前妻莎拉佛格森（Sarah Ferguson）也陷入尷尬處境。檔案中署名「Sarah」的電郵顯示，她似乎曾向艾普斯坦請求支持與金援。

安德魯上週已搬離「皇家公館」，遷居查爾斯國王位於桑德林罕（Sandringham）的私人莊園。他遷離王室宅邸的時程較預期更早。

安德魯一再強烈否認有任何不當行為。僅僅在艾普斯坦檔案中被提及，並不代表確實存在違法或不當行為。

