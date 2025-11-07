「前環保署之狼」伸狼爪！權勢性侵猥褻4女 判決出爐

環保署環境督察總隊（現為環境部環境管理署）前總隊長李健育涉嫌藉權勢性侵、猥褻4名女職員。（圖／翻攝環境部官網）





環保署環境督察總隊（現為環境部環境管理署）前總隊長李健育涉嫌藉權勢性侵、猥褻共4名女職員，中檢依強制性交等10罪起訴，近日判決出爐，李健育被判處有期徒刑5年2月。

根據判決書，李健育在擔任機關首長期間，對A、B、C三位女性下屬，以及一名在機關外授課時認識的D女學員，前後共犯下8次妨害性自主行為。李健育利用其對於下屬的工作內容、考績或升遷具有指揮、管理及實質影響力的權勢，或利用出差、辦公室獨處等機會，進行一連串令人髮指的侵犯。

判決書中詳細描述了李健育的惡行。在公務車內，他曾違反A女意願，伸手撫摸其身體，甚至強吻；在機關辦公室或出差住宿的飯店門口，他趁B、C女不備或懾於其長官權威，多次伸入衣服內觸摸鎖骨、胸部，甚至強行環抱、強吻。其中，有兩次行為被認定為「利用權勢猥褻罪」，其他五次則構成情節更重的「強制猥褻罪」。

最嚴重的一次發生在辦公室附設的首長個人休息室內。李健育利用D女前往索取公務員考試參考資料的機會，將她帶入休息室並關門，強行解開D女的衣物，甚至不顧D女的抗拒，做出強迫她的行為，此行為被法院認定為「強制性交罪」。

儘管李健育在庭上矢口否認，辯稱是酒醉斷片、記憶淡忘、出於長官關心、糾正衣著，甚至與D女是戀人關係等理由，試圖推卸責任。但法官根據被害人A、B、C、D女前後一致的指證、案發後A女立即傳訊給李健育的文字證據，以及D女案發後極度受驚的緊張狀態等補強證據，認定李健育的辯詞皆屬事後卸責之詞，不足採信。法院強調，強制性交與強制猥褻已嚴重侵害了他人的性自主決定權。

考量李健育身為高級文官，卻不知尊重異性與公務員品位，為滿足個人色慾而利用權勢和機會進行侵犯，惡性匪淺，造成四位被害人身心嚴重創傷。雖然李健育犯後已與四名被害人達成民事和解並給付完畢，但其行為仍難獲社會一般人同情而減刑。

最終，台中地方法院依據李健育所犯的強制猥褻罪、利用權勢猥褻罪以及最重的強制性交罪等5項犯行，裁定應合併執行有期徒刑5年2月。

另外，公訴書中提及的另一起發生在高鐵車廂內的觸摸案，因被認定為性騷擾罪，屬告訴乃論且已超過6個月追訴期，因此法院裁定公訴不受理。

