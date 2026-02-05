前環保署副署長詹順貴曝「某政委」涉土方之亂 行政院未正面回應

營建剩餘土石方全流向管理新制今年元旦上路後，因配套措施不足，引發全台的「土方之亂」。前環保署副署長詹順貴日前指控，剩餘土石方與營建廢棄物無處可去，背後有「某政委」積極運作，企圖讓營建剩餘土石方可回填至農地。對此，行政院發言人李慧芝今（5）日並未正面回應詹順貴對於「某政委」的質疑，僅表示內政部去年即著手處理土方去化問題。

土方之亂示意圖。(圖/台中市府提供)

李慧芝在行政院會會後記者會上表示，內政部去年即著手處理土方去化問題，提出解決方案，行政院參與督導，協調相關部會、與各地方政府溝通，並提出3項具體方案，提升土方去化效率，中央、地方及民間會共同合作。

廣告 廣告

內政部長劉世芳表示，行政院已針對土方去化舉行逾10次會議，目前朝野立委和中央、地方政府都同意進行全流向管理。她指出，經各方努力，2026年可收容土方量已高達3921萬方，內政部正加速盤點跟開辦，目前以台北港、台中港及高雄南星計畫區為主，未來彰濱工業區、台南七股也會列入，但都經過嚴格環境評估程序。

李慧芝。(圖/中天新聞)

劉世芳提到，少數不肖業者出現哄抬情況，有聽聞宜蘭、台中有類似狀況，目前已與縣市政府釐清，希望不肖業者能夠自制，否則將依《廢棄物清理法》或其他相關法規，可能會移送法辦。

內政部國土署會後則回應，依農業發展條例施行細則規定，營建剩餘土石方不得直接回填農地，更不能非法棄置。農民若要混合外來土壤進行農地改良，須依地方政府自治規定，檢具合法土方來源證明等文件，必須通過無毒檢驗測試，且不得含有砂、石、磚、瓦、混凝土塊等事業廢棄物或其他有害物質，經核准後才能回填土壤及作為農耕使用。

延伸閱讀

稱不讓李貞秀為難！陸委會：對於她索資採「最嚴格條件處理」

李貞秀國籍爭議 卓榮泰：一切依國籍法標準認定

「李貞秀沒完成退籍申請手續」！劉世芳：解職部分由立院做應有程序