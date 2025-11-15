前環保署長林俊義辭世 陳彥斌追憶昔台中「五虎將」選戰辛酸

林俊義（右）長年投入環保與社會運動，身影活躍於公共議題。 圖說：翻攝自陳彥斌臉書，邱萬興提供。

[Newtalk新聞] 前環保署長、東海大學生物學系教授林俊義13日辭世，享壽87歲。消息傳出後，各界紛紛追思這位在環保政策、能源議題與公共事務上貢獻深厚的重要推手。曾任民進黨台中市黨部執行長的資深媒體人陳彥斌，也在臉書撰文悼念，回顧林俊義跨入政治、三度參選的心路歷程，字句間滿是遺憾與不捨。

陳彥斌表示，1989年民進黨面對首次大型聯合選舉，林俊義在黨中央徵召下投入台中市立委選戰，當時外界都對他的「學者氣質」與「環保專業」寄予厚望，加上諾貝爾獎得主李遠哲公開背書，一度被視為最具話題的新人選。

民進黨當年在台中推出「五虎將」組合——市長候選人許榮淑、立委林俊義與劉文雄、省議員何春木與張溫鷹，文宣攻防激烈，被媒體形容是「黨對黨的文宣大戰」。陳彥斌回憶，他當時邀集漫畫家童錦茂、作家苦苓跨刀，推出「九條好濫在一班」反制國民黨九名候選人，話題延燒全台，甚至讓國民黨市長候選人林柏榕在記者會上被媒體戲問「怎麼只有茶水、沒有咖啡？」場面一度哄堂大笑。

然而聲勢與話題，終究無法彌補基層知名度的差距。陳彥斌坦言，助選員到市場拜票時「無人識得」的窘境，讓他在選前就感到不妙。他本人詢問里長時，也得到「我當里長這麼久，但不認識他，不敢掛保證」的直白回應。

最終林俊義僅獲3萬6千多票落選；反觀長年投入基層政治的劉文雄，則以5萬9千票最高票當選。這場落差，讓陳彥斌感嘆：「選舉最重要是知名度，缺乏普及化認同，即使是像林俊義這樣的學者，也難免馬失前蹄。」

林俊義其後1991年成功當選國大代表，但1993年挑戰市長不敵林柏榕，之後便退出政治選戰。陳彥斌說，那段台中選戰的高潮與挫敗至今仍記憶鮮明，「學者的誠懇與溫和，往往不是選舉這場世俗遊戲的主流節奏。」

