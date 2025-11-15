前環保署長林俊義辭世 陳彥斌追憶昔台中「五虎將」選戰辛酸
[Newtalk新聞] 前環保署長、東海大學生物學系教授林俊義13日辭世，享壽87歲。消息傳出後，各界紛紛追思這位在環保政策、能源議題與公共事務上貢獻深厚的重要推手。曾任民進黨台中市黨部執行長的資深媒體人陳彥斌，也在臉書撰文悼念，回顧林俊義跨入政治、三度參選的心路歷程，字句間滿是遺憾與不捨。
陳彥斌表示，1989年民進黨面對首次大型聯合選舉，林俊義在黨中央徵召下投入台中市立委選戰，當時外界都對他的「學者氣質」與「環保專業」寄予厚望，加上諾貝爾獎得主李遠哲公開背書，一度被視為最具話題的新人選。
民進黨當年在台中推出「五虎將」組合——市長候選人許榮淑、立委林俊義與劉文雄、省議員何春木與張溫鷹，文宣攻防激烈，被媒體形容是「黨對黨的文宣大戰」。陳彥斌回憶，他當時邀集漫畫家童錦茂、作家苦苓跨刀，推出「九條好濫在一班」反制國民黨九名候選人，話題延燒全台，甚至讓國民黨市長候選人林柏榕在記者會上被媒體戲問「怎麼只有茶水、沒有咖啡？」場面一度哄堂大笑。
然而聲勢與話題，終究無法彌補基層知名度的差距。陳彥斌坦言，助選員到市場拜票時「無人識得」的窘境，讓他在選前就感到不妙。他本人詢問里長時，也得到「我當里長這麼久，但不認識他，不敢掛保證」的直白回應。
最終林俊義僅獲3萬6千多票落選；反觀長年投入基層政治的劉文雄，則以5萬9千票最高票當選。這場落差，讓陳彥斌感嘆：「選舉最重要是知名度，缺乏普及化認同，即使是像林俊義這樣的學者，也難免馬失前蹄。」
林俊義其後1991年成功當選國大代表，但1993年挑戰市長不敵林柏榕，之後便退出政治選戰。陳彥斌說，那段台中選戰的高潮與挫敗至今仍記憶鮮明，「學者的誠懇與溫和，往往不是選舉這場世俗遊戲的主流節奏。」
更多Newtalk新聞報導
批中國藉高市早苗祭「複合式威脅」 涉外人士：馬英九立場已沒參考價值
張榮恭訪昆山慧聚天后宮 倡「和陸興台」促兩岸和平交流
其他人也在看
出席北市宜蘭同鄉會會員大會 賴總統揮手致意 (圖)
總統賴清德（前中）15日晚間受邀出席「台北市宜蘭縣同鄉會第20屆第2次會員大會」，離去時面露笑容和現場民眾揮手致意。中央社 ・ 13 小時前
台北市普發現金加碼沒了！ 蔣萬安表態：沒有條件
中央普發現金1萬元已正式上路，民進黨台北市議會黨團先前也提案要求北市府比照立法院落實「還稅於民」精神，加碼普發現金2.1萬元予全體市民；而今（14日）有議員詢問此事，台北市長蔣萬安則是回應，目前是沒有條件發放現金。中時新聞網 ・ 1 天前
大林慈濟醫義竹義診 假日為兒童篩檢
嘉義縣義竹鄉地處偏遠，至今義竹鄉衛生所仍無醫師駐診，為提供鄉內孩童完整的醫療與健康照護服務，今邀請大林慈濟醫院兒科專科醫師利用假日開辦兒童發展篩檢與健康檢查服務，為約20名學齡前兒童健康檢查、發展篩檢。嘉義縣衛生局表示，醫師的問診與評估專業且溫柔，藉由走進社區的醫療服務，方便平日忙於工作的家長、鄉親自由時報 ・ 18 小時前
北京籲暫勿赴日 退役日將叫好：中國人太多很困擾
（中央社台北15日電）北京當局因不滿日相高市早苗中央社 ・ 14 小時前
鐵鎚敲碎醫院大門玻璃 52歲男被逮控不滿治療效果
CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導 台中市西區平等街1家醫院，昨（13）日晚間6時左右，傳出門口玻璃被毀損事件。第一警分局表示，員警獲報到場了解，1名52歲張姓男子，涉嫌騎機車至醫院門口，突然掏出鐵鎚將醫院門外玻璃，敲碎後離去。員警調閱監視器畫面循線追查，昨晚8時左右，循線在台中市西屯區成功查獲張男到案。全案訊後依違反《醫療法》、恐嚇及毀損等罪嫌，移送...匯流新聞網 ・ 1 天前
青創業者鹿港女兒趙韻嵐 勇奪世界冰淇淋冠軍
【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】世界第一名的冰淇淋來自鹿港小鎮，義大利西西里島舉辦第17屆Sherbeth互傳媒 ・ 16 小時前
養豬場慘淹留滿地泥 豬農：損失破百萬
宜蘭縣蘇澳鎮11號豪雨釀嚴重水災後，在永春里的一處養豬場的工作區，留下30公分厚的淤泥，養豬場業者嘆，養豬設備全泡毀，損失達到100萬。 #宜蘭縣蘇澳#養豬場#滿地泥東森新聞影音 ・ 11 小時前
美關切中國偵查沈伯洋 批中破壞支撐兩岸現狀規範
（中央社記者侯姿瑩華盛頓14日專電）中國發布公告立案偵查民進黨立委沈伯洋，並揚言追捕。美國國務院今天回覆中央社記者提問表示，對相關報導深表關切，中國的作為威脅言論自由，逐步破壞支撐兩岸現狀的規範；法律施壓只會破壞北京聲稱所追求的和平解決問題。中央社 ・ 1 天前
從籃球到街舞 賴清德力推「全民運動」文化
即時中心／顏一軒報導「2025 總統盃全民運動賽事－街舞大賽」決賽將於明（16）日在總統府前凱達格蘭大道盛大登場，全國216組脫穎而出的隊伍將齊聚國家門前，以節奏與創意展現台灣街舞能量；今（2025）年活動是街舞首次登上國家級舞台，繼11月初的總統盃三對三鬥牛賽後，再度為凱道注入青春與動感，象徵「從街頭走向國家舞台」的凱道精神新篇章。民視 ・ 10 小時前
共同守護和平！ 宴請美日台兵推代表團 林佳龍批中共「跨境鎮壓」對台威脅
遠景基金會舉辦美日台三方兵棋推演於今天（11/14）圓滿閉幕，外交部晚間發布指出，外交部長林佳龍昨天（11/14）晚款宴日本智庫「笹川平和財團」及美國智庫「印太安全研究所」訪團成員，包括笹川平和財團常務理事兼原信克及印太安全研究所主席薛瑞福等人，林佳龍向訪團指出，當前國際局勢嚴峻，特別是中國對台灣在外交、經濟及軍事各方面的壓迫不斷升級。日前立委沈伯洋遭中國以所謂「從事分裂活動」立案偵查，顯示中國正利用跨境鎮壓手段對台灣威脅施壓。對此，台灣將繼續與民主夥伴齊力堅定捍衛民主與自由。太報 ・ 11 小時前
光電修法 環境、農漁民、合法光電業 創造三贏
(記者蕭文彥台北報導)昨（14）立法院三讀修法通過光電三法，《環評法》、《發展觀光條例》、《地質法》修正案，針對位於地質敏感區、5公頃以上山坡地面型光電、5公頃以上水面型光電，以及累積設置面積達4...自立晚報 ・ 7 小時前
消費1萬贈萬點強碰周年慶 客怨優惠說不清
消費1萬贈萬點強碰周年慶 客怨優惠說不清EBC東森新聞 ・ 10 小時前
追思會與柯文哲黃國昌同場 鄭麗文：已聯繫很快會見面
（中央社記者王承中台北15日電）國民黨主席鄭麗文今天出席民眾黨台北市議員張志豪父親告別式，首次與民眾黨主席黃國昌、前黨主席柯文哲同場。鄭麗文表示，今天見到柯文哲、黃國昌，現在雙方已經進行聯繫跟接洽，應該很快就會見面。中央社 ・ 11 小時前
綠島海邊發現類似飛機蒙皮 待軍方檢視確認
（中央社記者盧太城台東縣15日電）台東綠島流麻溝和柴口海邊今天有民眾發現2塊複合材料片，認為類似飛機蒙皮，海巡和軍方人員已獲報，仍待詳細檢視確認。中央社 ・ 14 小時前
文雅畜牧場遭移動管制還偷賣蛋 石崇良：嚴格查處
（中央社記者沈佩瑤台北15日電）彰化文雅畜牧場遭移動管制，竟仍非法賣出4萬顆違規蛋。衛福部長石崇良今天直言「不可思議」，不能上架雞蛋竟又被上架，已發文彰化縣政府要求查明究責，「一定會嚴格查處」。中央社 ・ 14 小時前
投表揚進用身障者績優單位
為鼓勵企業進用身心障礙者，南投縣政府社會及勞動局昨日在縣府七樓國際會議廳舉辦「一一四年進用身心障礙者績優機關（構）表揚」，由社會及勞動局副局長賴瓊美親自頒獎，表揚二十五家於一一四年度積極進用身心障礙者績優機關與企業，縣府感謝各單位不僅達成法定進用比例，甚至超額聘用，提供身心障礙者穩定就業機會，並給予實質支持與培育，讓他們能在職場上發揮專長，成為企業得力助手，同時也落實企業社會責任，展現友善共融職場文化。社會及勞動局表示，縣府長期積極推動身心障礙者就業服務，透過職業重建、庇護就業、支持性就業及職業訓練等多元方案，協助身心障礙者提升工作技能，順利銜接職場需求。此外，針對就業中需求，也提供職務再設計與合理調整等支持措施，幫助其適應工作環境，穩定就業。社會及勞動局進一步說明，身心 ...台灣新生報 ・ 11 小時前
基隆港嚴重車禍！貨櫃車東港碼頭自撞貨櫃區 駕駛「腿部變形」受困送醫
今（15）日傍晚，基隆港東岸碼頭的作業區域發生一起貨櫃車自撞意外。一輛解櫃車在東 9 碼頭後線櫃場作業時，不明原因失控撞擊貨櫃堆區，導致車頭嚴重受損。男性駕駛的腿部被變形的車體緊緊卡住而受困，所幸在港務消防隊與基隆市消防局的聯合救援下，駕駛最終成功脫困並送醫治療。三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前
27歲女僅13公斤 社福醫療介入關懷
已經27歲，體重卻只有13公斤，難以想像，卻就發生在雲林，是慈濟人醫會往診、關懷的對象，她患有多重疾病，卻因為生活環境，營養不良、也沒有穩定就醫，這次人醫會出動，有雲林衛生局一起，了解她實質需求。...大愛電視 ・ 20 小時前
馮淬帆骨灰長眠金門！外甥曝生前遺願：要和胡璉將軍守護中華民國
[FTNN新聞網]實習記者陳又綺／綜合報導香港藝人馮淬帆今年10月31日因病逝世，享壽81歲。昨（13）日告別式圓滿完成，其骨灰也由胡璉將軍的孫女胡敏珍及一行親...FTNN新聞網 ・ 1 天前
槓上沈伯洋 賴苡任再控：培養學生當情報員
[NOWnews今日新聞]國民黨青年軍賴苡任踢爆，民進黨立委沈伯洋拿「黑熊學院」的課程去台北大學通識課教學，沈伯洋回應，他本來就是台北大學副教授，現在在立法院是「借調」，老師寫講義、用教材，不是本來就...今日新聞NOWNEWS ・ 17 小時前