前田健太宣布重返日職 大聯盟10年累積68勝正式畫下旅美句點

37歲的日本投手前田健太今日（6日）在社群媒體宣布正式告別大聯盟，將於下個球季重返日職。曾效力過道奇、雙城、老虎、小熊與洋基小聯盟，前田健太回顧10年旅美生涯，感謝所有隊友與球迷的支持。

旅美十年後，前田健太選擇回歸日本。今日在個人Instagram發文宣布：「我已決定，從下個球季起回到日本繼續我的職業生涯。從2016年到2025年在美國打球，是夢想成真的十年，也充滿了難忘的時刻，我深深感謝一路上遇到的所有出色隊友、教練與球迷，這些關係對我而言意義非凡。」

前田健太2015年自廣島東洋鯉魚離隊後加盟洛杉磯道奇，首年就拿下16勝，國聯新人王票選名列第三。其後他先後效力明尼蘇達雙城、底特律老虎、小熊與洋基小聯盟體系。大聯盟生涯累計226場出賽，戰績68勝56敗、防禦率4.20，投986.2局送出1055次三振，每局被上壘率1.174。

前田健太在貼文中回憶旅美歲月：「從第一天起，大家就熱情接納我和家人，在需要幫助時伸出援手，並一路支持我。拿下分區冠軍、香檳慶祝、打進世界大賽——那些回憶將永遠留在我心中。」

前田健太也特別向球迷表達感謝：「球場裡的能量，尤其是季後賽與世界大賽，真是無與倫比。擺脫困境後全場起立鼓掌，是我職業生涯中最精彩的時刻之一。這些年在美國學到的東西，不只讓我成為更好的投手，也讓我成長為更好的人。」

前田健太最後寫道：「當我準備在下個球季於日本展開新篇章，也期待未來能再與大家重逢。由衷地感謝你們。」



