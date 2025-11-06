前田健太宣布重返日職 大聯盟10年累積68勝正式畫下旅美句點
37歲的日本投手前田健太今日（6日）在社群媒體宣布正式告別大聯盟，將於下個球季重返日職。曾效力過道奇、雙城、老虎、小熊與洋基小聯盟，前田健太回顧10年旅美生涯，感謝所有隊友與球迷的支持。
旅美十年後，前田健太選擇回歸日本。今日在個人Instagram發文宣布：「我已決定，從下個球季起回到日本繼續我的職業生涯。從2016年到2025年在美國打球，是夢想成真的十年，也充滿了難忘的時刻，我深深感謝一路上遇到的所有出色隊友、教練與球迷，這些關係對我而言意義非凡。」
前田健太2015年自廣島東洋鯉魚離隊後加盟洛杉磯道奇，首年就拿下16勝，國聯新人王票選名列第三。其後他先後效力明尼蘇達雙城、底特律老虎、小熊與洋基小聯盟體系。大聯盟生涯累計226場出賽，戰績68勝56敗、防禦率4.20，投986.2局送出1055次三振，每局被上壘率1.174。
前田健太在貼文中回憶旅美歲月：「從第一天起，大家就熱情接納我和家人，在需要幫助時伸出援手，並一路支持我。拿下分區冠軍、香檳慶祝、打進世界大賽——那些回憶將永遠留在我心中。」
前田健太也特別向球迷表達感謝：「球場裡的能量，尤其是季後賽與世界大賽，真是無與倫比。擺脫困境後全場起立鼓掌，是我職業生涯中最精彩的時刻之一。這些年在美國學到的東西，不只讓我成為更好的投手，也讓我成長為更好的人。」
前田健太最後寫道：「當我準備在下個球季於日本展開新篇章，也期待未來能再與大家重逢。由衷地感謝你們。」
更多鏡報報導
今永昇太拒球員選項 小熊不啟動延長合約 正式投入自由市場試水溫
達比修有手肘修復手術2026球季報銷 日本球迷惋惜無緣再戰經典賽
大谷翔平奪冠後限時動態曬愛犬 粉絲驚呼：狗狗也遠征多倫多
其他人也在看
佐佐木朗希旅美首年奪冠！世界大賽冠軍獎金有望「超過年薪一半以上」
體育中心／徐暐喆報導MLB美國職棒洛杉磯道奇「令和怪物」佐佐木朗希在季後賽多次以終結者身分上場關門成功，旅美首年就跟隨球隊奪冠，以大聯盟底薪打球的他，冠軍獎金有望超過年薪的一半。FTV Sports ・ 1 小時前
3.25億簽山本由伸「沒料到他投那麼好」！道奇總裁笑稱：運氣很重要
今年大聯盟世界大賽MVP山本由伸，系列賽包辦了道奇4勝中的3勝，G6先發用96球後G7再後援了2.2局，再完全沒休息情況下「完全燃燒」，他們昨天（4日）在洛杉磯完成了冠軍遊行，道奇棒球事務部總裁Andrew Friedman接受當地電視台《Spectrum SportsNet LA》訪問時坦言，「我們當然知道山本是個有天賦的選手，但我們並不知道他能達成那樣的成就（世界大賽MVP）」。太報 ・ 21 小時前
MLB》前田健太結束美職10年生涯 正式宣告明年將重回日職
37歲投手前田健太今透過社群媒體宣布，將自下個賽季起重返日本球界，正式結束長達10年的美國職棒生涯。 前田健太目前在日本職棒累積97勝、美國職棒大聯盟68勝，距離TSNA ・ 2 小時前
MLB》藍鳥與世界大賽冠軍的距離！只差「十億分之一秒」
多倫多藍鳥隊在世界大賽第7戰，9局下一出局滿壘，Isiah Kiner-Falefa利用二壘滾地球滑回本壘時，被判封殺出局，透過攝影記者的照片，只差「十億分之一秒」藍鳥隊就可以拿到世界大賽冠軍。TSNA ・ 21 小時前
棒球／「不死鳥」宣告復出？郭泓志PO文說決定復出、粉絲瘋猜去哪兒
台灣傳奇球星郭泓志曾歷經8次開刀治療手肘、肩膀，但卻總是能戰勝傷痛重返投手丘，也讓他獲得「不死鳥」的封號，近年他將重心轉往演藝圈轉型主持人，不過4日晚間郭泓志突然在自己的社群媒體曬出自己指導年輕球員投球姿勢的照片，還驚人地寫下：「我決定復出」，貼文一出馬上引起粉絲暴動，瘋猜他是否要續寫不死鳥傳奇。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
MLB》大谷翔平入圍國聯MVP候選人 若得獎將締造五大歷史紀錄
美國職棒大聯盟日前公布年度MVP最終名單，道奇「二刀流」球星大谷翔平入圍國聯MVP候選人，將與費城人重砲Kyle Schwarber以及大都會強打Juan Soto角逐最高榮譽。外界普遍看好大谷再度奪獎，而他若成功衛冕，將改寫多項歷史紀錄，寫下足以名列史冊的五大里程碑。TSNA ・ 5 小時前
MLB》G7開轟打退大谷！藍鳥英雄離隊 身價上看兩億美元
世界大賽G7，道奇投手大谷翔平第3局遭到畢謝特（Bo Bichette）轟出3分全壘打，這一擊很重，打得道奇換投、幾乎輸掉比賽，藍鳥球迷差點就能一輩子吹噓「我們不要需要大谷」。如今藍鳥敗戰，畢謝特的合約到期了，他脫隊成為自由球員。中時新聞網 ・ 1 天前
CPB上海隊徽撞中信兄弟引象迷不滿 蔡其昌：密切關注將請球團說明
CNEWS匯流新聞網記者徐德芬／台中報導 中國首個以城市單位運作的職業棒球賽事「CPB中國棒球城市聯賽」，預計2026年起舉辦短期賽事，但有網友發現其中「上海兄弟」隊徽設計與台灣中職「中信兄弟」隊徽高度相似，恐引發品牌混淆，引發台灣象迷不滿。對此，中華職棒會長、立委蔡其昌今（5）表示，職棒聯盟半年前就注意到這個問題，將請中信球團來說明；他強調，球迷權益很重要...匯流新聞網 ・ 1 天前
道奇王朝的「黃金連結」！Kershaw三冠光榮退役 大谷接班延續洛城霸權
洛杉磯道奇隊成為25年來首支衛冕世界大賽冠軍的球隊，37歲的未來名人堂投手Clayton Kershaw，也在賽後正式退休，帶著生涯第三座冠軍光榮退役。ESPN專文分析，Kershaw退休是道奇一個偉大時代的句點，但另一個王朝霸業顯然才正要開始；而奠基者，就是這位傳奇左投。鏡報 ・ 3 小時前
中信兄弟打擊教練莎菈的下一步？現身日本指導球員影片曝光
體育中心／綜合報導中職中信兄弟未能完成連霸後，打擊教練莎菈（Sarah Edwards）在社群感謝寫給球迷、教練與工作人員，似乎是在道別，球迷也好奇莎菈下一步的去向，如今正式曝光。FTV Sports ・ 1 天前
道奇日籍「四本柱」浮出檯面？合約談不攏小熊左投轉自由球員
MLB（Major League Baseball，美國職業棒球大聯盟）旅美日籍投手今永昇太，今天宣布成為自由球員，美媒預估道奇將加入日籍「四本柱」爭奪戰。太報 ・ 3 小時前
MLB專欄》當我們一起走過 這些傷痛的時候─洛杉磯道奇榮光前的黑暗【城牆】
隨著血戰7場靠著山本由伸的奇蹟挺身而出、順利險勝多倫多藍鳥奪冠，洛杉磯道奇正式完成睽違超過20年的「二連霸」豐功偉業，再加上2020年因為疫情的縮水球季擊敗坦帕灣光芒隊的冠軍，道奇豎立「6年3冠」的王朝，和昔日舊金山巨人2010、2012、2014年締造的「五年三冠」王朝以及帶給對手的絕望感相比，有過之而無不及，加上大谷翔平這位聯盟力捧的門面巨星、亞洲票房與滿滿關注度加持，道奇現在的熱門程度，「出圈」後的日常生活討論度，比起王建民時期的紐約洋基隊「早餐店打線」有過之而無不及。Yahoo奇摩運動專欄 ・ 1 天前
世界大賽連霸總教練沒入圍 道奇羅伯茲成年度獎遺珠
道奇隊在總教練羅伯茲（Dave Roberts）帶領下，完成21世紀以來，MLB（Major League Baseball，美國職業棒球大聯盟）首度的衛冕球隊，但今天公布的年度總教練獎項，羅伯茲意外沒有入圍，3名入圍者分別是辛辛那提紅人隊的法蘭科納（Terry Francona）、密爾瓦基釀酒人隊的墨菲（Pat Murphy）與費城人隊的湯姆森（Rob Thomson）。太報 ・ 1 天前
「不死鳥」郭泓志退役7年要復出了！網瘋點名這隊伍
體育中心／李汶臻報導前旅美名將郭泓志征戰美國職棒大聯盟（MLB）時期，曾入選2010年美國職棒大聯盟明星賽，成為台灣選手第一人。職業生涯開過9次刀，面對醫生多次勸他別再打了，仍不輕言退休，因此被封為「不死鳥」。2018年、時年37歲的他因身體不適開刀移除腫瘤，之後宣告職棒生涯落幕。7年來開啟斜槓退役人生的他，日前透過社群拋出震撼宣布，鬆口復出打算，貼文曝光吸引大批粉絲湧入留言並瘋猜可能的去向，其中「這支隊伍」被眾多網友點名。FTV Sports ・ 20 小時前
MLB》39歲達比修有手肘手術 2026年球季報銷
聖地牙哥教士日本投手達比修有今天在社群網站上宣布，現年39歲的他已經在上週接受手術，在尺側副韌帶加裝內部支架，2026年球季將無法出賽。TSNA ・ 1 天前
MLB/世界大賽G7挨超前轟痛失冠軍 比伯決定續留藍鳥
多倫多藍鳥先發投手比伯（Shane Bieber）在世界大賽第七戰挨轟吞下敗投，無緣幫助球隊奪冠，不過今（5日）媒體報導，他決定執行合約選擇權，明年將繼續留在藍鳥效力。中天新聞網 ・ 23 小時前
101又是你們的？中國棒球聯賽明年開打文宣蹭台灣！「這隊」隊名有點「象」
體育中心／綜合報導中國新創棒球聯賽「中國棒球城市聯賽」（CPB）即將於明年開打，但有網友卻發現社群平台文宣竟然把台北市著名地標「台北101」給放在上面，和中國其他景點放在一起，讓不少人生氣表示「101又是你們的了？」同時也有網友透露，其實創始5隊中有兩隊為台灣企業，其中還有一隊的隊徽和隊名都和台灣的職棒隊伍有點「象」，在社群網路引發熱議。FTV Sports ・ 1 天前
WBC／台灣注意！被問投不投經典賽？山本由伸回應了
WBC／台灣注意！被問投不投經典賽？山本由伸回應了EBC東森新聞 ・ 1 天前
中職》威能帝勇奪年度MVP 成史上第4位同年包辦台灣大賽與年度MVP選手
中華職棒「2025明台產險中華職棒頒獎典禮」今天（5日）晚間18點30分於高雄萬豪酒店盛大舉行。在年度大獎「最有價值球員」部分，最終由威能帝（Pedro Fernández）榮獲此項殊榮，威威能帝同時也是第4個能夠同年度拿下年度MVP、台灣大賽MVP殊榮的選手（前面3位為1996年統一獅郭進興、2015年Lamigo桃猿林智勝、2018年Lamigo桃猿陳俊秀）。Yahoo奇摩運動 ・ 14 小時前
中職／領東山再起獎眼鏡造型獲好評 李振昌：因為我有散光
中信兄弟隊投手李振昌經歷傷病，在今年球季重返牛棚主力，從低谷再爬起的歷程也獲得今年中職「東山再起獎」的肯定，5日領獎時帥氣的「歐爸」眼鏡型男風獲得好評，李振昌自我揭露「因為我有散光啦」。 李振昌...聯合新聞網（運動） ・ 4 小時前