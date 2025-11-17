前男友偷吃人妻！還傳裸照挑釁新婚夫：她功夫厲害

人妻與前男友多次發生性行為。（示意圖／翻攝自pexels）





屏東一名人妻小花（化名）與前男友阿輝分手後，與丈夫大強結婚，但仍與阿輝保持聯絡並多次發生性行為，還發訊息以及小花私密照給大強挑釁，大強憤怒與小花離婚後，提告阿輝侵害配偶權。

根據判決書，阿輝與小花在一間越南小吃點認識，自108年2月交往到109年10月，每周發生3至4次性行為，總計超過200次，最後小花因阿輝無法給生活費而分手，但兩人依然有密切聯絡。

110年9月小花與大強結婚，兩人育有一名未成年子女，但小花仍與阿輝有6、7次性行為，沒想到阿輝111年6月傳訊息給大強，發送小花的裸照、性行為細節等訊息給大強，還說「你的女人四處給你戴綠帽」、「功夫真厲害」，大強憤怒與小花離婚，並向阿輝求償150萬元。

小花出庭時表示，阿輝知道自己已婚後，仍有與她在汽車旅館發生性行為，後來她請求阿輝不要再來找她，阿輝憤怒表示要「給你好看」，才會傳訊息給大強看私密照。

屏東地方法院審理後，依據雙方職業、收入和家庭狀況，判阿輝應賠大強50萬元，雙方不滿上訴，但被高雄高分院判決駁回，全案定讞。

