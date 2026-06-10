前男友分手變渣男 上網貼與前女友熱戀性愛片判刑5月

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〔記者蔡清華／高雄報導〕高雄市卓姓洗車工，與前女友分手後竟將先前兩人合拍的性愛情趣影片PO上網，惡意散布於眾，還貼文「是很缺嗎」等足以毀損名譽之內容，被橋頭地院依個人資料保護法，判刑5個月，拍攝手機沒入，可上訴。

判決指出，從事洗車工的卓男與朱女原為同居男女朋友，雙方分手後，卓仍保留交往期間雙方合意拍攝或由朱女自行拍攝後傳與卓的性愛影片、內容包含攝得朱女臉部之全裸、裸露胸部、下體、性愛過程等影像。

於2022年8 月將影像上傳至不特定多數人得以共見共聞之臉書社團供他人觀覽，並張貼「小姐，妳傳妳洗澡的自拍照給我看要幹嘛？」、「是很缺嗎」等足以毀損名譽之內容供人觀覽而散布於眾。

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橋頭地院審理認卓男非法利用朱女個人資料並誹謗，此種「針對性別而施加他人之暴力或不成比例地影響他人，包含身體、心理之傷害、痛苦」之數位網路性別暴力行為，讓朱女不斷面臨猶如刀上俎肉般被評價、責難，未與朱女達成調解或賠償，依個人資料保護法，判刑5個月，得易科罰金，拍攝手機沒入。

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