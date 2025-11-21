前男團成員低調入伍！神隱半年社群發文：「讓你們擔心了」





前SpeXial成員陳向熙（Teddy），近年轉往戲劇發展，今年5月因偽造血壓異常醫療證明逃避兵役，遭檢方拘提後以28萬元交保，6月遭起訴，並因此被新戲《向流星許願的我們》火速換角。消失半年昨（20）日突發文公開發聲，對此經紀人也證實已正式入伍。





Teddy陳向熙昨（20）日在IG曬出一張寸頭照，並以長文向粉絲表達心聲，稱「這段時間經歷了不少事，讓你們擔心了。能有機會去修正過去不成熟的決定，我是真心感謝的。我會用更踏實的態度，把事情一步一步做好，我會認真整理自己，再次謝謝你們的包容。」





這是他被逮捕後沉寂半年來首次在社群發聲，加上寸頭造型，看似在為服兵役做準備。對此，經紀人也證實Teddy已正式入伍，並表示會全力配合兵役相關安排，司法部分則將尊重並配合檢調後續流程，同時感謝外界的關心。





經歷半年沉潛後，陳向熙終於正面回應外界疑慮，選擇面對問題、承擔責任，並以更成熟的態度重新出發。隨著入伍報到，他也踏出了修正過往、調整自我的第一步，未來動向仍讓粉絲持續關注。

