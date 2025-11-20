前男團成員涉逃兵消失半年 剃寸頭入伍發文致歉

Teddy（陳向熙）已入伍。(圖/柯毓庭攝、IG@bear821015)

前男團SpeXial成員Teddy（陳向熙）被列為第二波逃兵案名單，今年5月在高雄拍戲時被警方帶走，《向流星許願的我們》慘遭換角。時隔半年，陳向熙今（20日）PO留著寸頭的髮型露面，並發文向大家致歉。對此，陳向熙經紀人表示：「我們會全力配合兵役相關安排，司法部分也會尊重並配合檢調後續流程。謝謝大家的關心。」並證實已經入伍服替代役。

陳向熙從男團SpeXial出身，出道以來跨足綜藝、戲劇界，沒想到5月拍攝BL劇《向流星許願的我們》，因兵役問題，在飯店內直接遭警察帶走，不願回應媒體問題。

廣告 廣告

儘管陳向熙已進劇組開拍，但《向流星許願的我們》監製潘心慧，仍決定要換掉他，改找初孟軒飾演《向流星許願的我們》主要角色「陳皓維」。潘心慧提到：「這段時間對劇組來說確實是一大挑戰，除了原先已完成的拍攝場次需重拍，許多前置訓練、道具製作與排練安排也都需重新展開。」

稍早，陳向熙透過社群發文致歉，表示有機會修正過去不成熟的決定，心存感謝；往後會用更踏實的態度面對，感謝大家的包容。

陳向熙IG全文

這段時間經歷了不少事，

讓你們擔心了。

能有機會去修正過去不成熟的決定，

我是真心感謝的。

我會用更踏實的態度，把事情一步一步做好。

我會認真整理自己，

再次謝謝你們的包容。

更多中時新聞網報導

NBA盃》全板凳戰七六人 活塞逆襲9連勝

丁噹勾阿弟唱情歌正宮不爽開嗆

玖壹壹音樂節號召10萬粉絲同歡