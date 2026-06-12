前當家花旦病逝！陳敏兒一生痛失3摯愛 天上團圓老公廖啟智

【緯來新聞網】香港女星陳敏兒今（12日）驚傳病逝、享壽66歲，由兒子廖文哲、廖文信在其臉書證實此消息，根據其生前遺願，告別式低調舉行、不對外公開。她曾是香港無線台（TVB）力捧花旦，嫁給同期演員訓練班的同學、已逝影星廖啟智後淡出演藝圈，兩人感情深厚，直到廖啟智2021年癌逝後被迫分離，如今夫妻倆在天上團聚了。

陳敏兒（左）和廖啟智在天上團圓了。（圖／翻攝陳敏兒臉書）

在1980年代，陳敏兒備受電視台力捧，火速成為當家花旦，事業如日中天，最著名的作品是和劉德華合演的港劇《獵鷹》，之後也曾擔任《體育世界》、《萬千星輝賀台慶》及《歡樂今宵》等無線電視台節目的司儀。



陳敏兒除了近年飽受疾病困擾，一生歷盡三次慟心的生離死別，先是三十多年前爸爸離世，接著是兒子血癌病逝，更讓她一度陷抑鬱邊緣，生起輕生念頭，最後就是2021年因胃癌病逝的老公廖啟智。

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陳敏兒（左）和劉德華在1982年合演港劇《獵鷹》。（圖／翻攝《獵鷹》劇照）

提到與廖啟智的感情，他們皆為第8期藝員訓練班同學，不過之後在事業上的發展卻頗為懸殊，女方已是當家花旦、男方依舊是個不上不下的配角，常被外界以「女尊男卑」形容這段戀情，但陳敏兒從未介意，在她心中，廖啟智不僅才華洋溢，更是世上最好的男人。



兩人愛情長跑8年後，於1987年步入婚姻殿堂。婚後，陳敏兒甘願淡出幕前，專心相夫教子，他們育有三子廖文哲、廖文信、廖文諾，可惜老么廖文諾在2006年因血癌病逝，長子廖文哲及次子廖文信則分別投身音樂及演藝幕後。

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