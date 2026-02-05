前白委批AIT「介入內政太深」 行政院反擊了

行政院發言人李慧芝。（王千豪攝）

民眾黨主席黃國昌日前接受媒體專訪時質疑，美國在台協會（AIT）處長谷立言「介入台灣的內政太深了」，如果台美真的是價值同盟，希望美國尊重台灣民主程序。對此，行政院發言人李慧芝今（5）天表示，行政院有注意到黃國昌的相關說法，且已開始在中國媒體跟社群上擴散，呼籲黃發言應該要專業且謹慎。

李慧芝表示，台灣在全球安全繁榮穩定上，扮演非常關鍵重要的角色，包含谷立言在內，在台各國外交官都付出了熱情跟專業進行外交工作，稍早美國國務院也說明，美國國務院跟AIT對台灣加強國防自主的立場是一樣的，也因此對政治人物不專業，且偏頗的指控，行政院感到非常遺憾。

李慧芝強調，中國對台灣、印太地區的侵擾與威脅，不論是強度跟次數都在不斷增加當中，台灣必須與友盟國家合作，提升自主防衛的能力才是正辦，而且中國對台灣的威脅，也包括了分化台灣跟友盟之間的關係，也因此黃國昌的說法可能會遭利用，並且影響到國際社會對台灣的正確認知，混淆國際視聽，呼籲黃國昌發言應該要專業且謹慎。

