前白宮國安幕僚長看台美關稅 葛瑞：經濟解決後可強化安全合作

本報綜合外電報導

台美關稅談判達成協議，台灣對等關稅調降為百分之十五且不疊加，也將擴大供應鏈投資合作。據曾於川普首任時擔任白宮國安會幕僚長的葛瑞分析，協議有助緩解美國對半導體進口的相關疑慮，經濟議題解決後，可聚焦強化安全合作，加強印太嚇阻。

歷經數月談判，台美簽署投資合作備忘錄（ＭＯＵ）。根據協議，美國對台灣的對等關稅調降為百分之十五且不疊加原ＭＦＮ（最惠國待遇）稅率，台灣也是全球首個取得美國二三二條款關稅優惠國家；雙方還將擴大供應鏈投資合作，包括台灣企業將自主投資二千五百億美元，涵蓋投資半導體、ＡＩ應用等電子製造服務（ＥＭＳ）、能源及其他產業等。另二千五百億元是提供赴美企業的融資信保。

現為地緣政治顧問公司「美國全球戰略」執行長的葛瑞接受訪問時表示，美台多年來在一些貿易議題上有分歧，這項貿易協議是美台關係中「非常正面的發展」，顯示川普總統及其團隊致力深化美台之間兼具經濟和戰略層面的夥伴關係。

專家估計，台灣掌握全球九成以上先進製程晶片產能。川普政府則認為，半導體對美國工業、科技及軍事發展至關重要，但目前多數半導體都在東亞製造，美國必須重振國內製造。

葛瑞期待，在解決經濟議題後，美台關係能持續成長。長期以來，美國對半導體進口的相關擔憂一直存在，這項協議有助緩解這些憂慮，也讓美國和台灣能把重心放回雙方最主要的共同利益領域，也就是安全。

他說：「美台接下來有很大的機會可以聚焦強化夥伴關係和安全合作，加強我們在印太地區的協作與嚇阻。」

葛瑞指出，川普政府去年底宣布對台大規模軍售案，釋出了「非常重要的訊號」，特別對北京而言，這清楚表明，美國在台灣關係法及六項保證下，對台承諾依然堅定，美台關係將如同川普第一任期一樣，持續擴展。