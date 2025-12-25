前百老匯童星疑遭男友砍死 留3歲子過悲傷耶誕節

前百老匯童星伊瑪尼・史密斯，在耶誕節前遭到男友持刀砍死。（圖／翻攝自GoFundMe網站）





前百老匯童星伊瑪尼・史密斯（Imani Smith），在14年前出演音樂劇《獅子王》備受好評，前途一片光明，今年26歲的她，卻在耶誕節前遭到男友持刀砍死，留下一名3歲的兒子。

據《紐約郵報》報導，米德爾塞克斯郡（Middlesex County）警方於週日上午9時18分左右接獲通報後，前往位於愛迪生（Edison）格羅夫大道（Grove Avenue）的住宅，現場發現伊瑪尼身中多刀，立刻將其送往醫院，但仍傷重不治。伊瑪尼的35歲男友喬丹（Jordan D. Jackson Small）涉有重嫌，被依謀殺、危害兒童福利及持有武器等罪名起訴，目前被羈押中。

伊瑪尼的家人表示，耶誕節前發生這種事，實在是難以承受，並透露她留下一名3歲的兒子，未來會交由外祖父母撫養。

伊瑪尼的家人於募款網站GoFundMe寫下悼念字句，「她充滿活力、溫暖有愛，且極具才華。」並指出伊瑪尼為全能的三棲表演者，最為人所知的角色，莫過於於迪士尼百老匯音樂劇《獅子王》中的幼年娜拉，她本該還有大好的人生。

