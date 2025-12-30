前監委林孟貴辭世 享壽83歲
記者吳文欽／高雄報導
前國策顧問、監察委員林孟貴，於平安夜因心臟衰竭辭世，享壽八十三歲，目前停靈於龍巖高雄會館，定於一一五年元月十四日上午九時在高雄市殯儀館景行廳舉行公祭。
林孟貴出身高雄旺族，祖父林迦是高雄市首任鹽埕區長，父親林瓊瑤曾任國大代表、市議員，是高雄三信合作社與三信家商創辦人；其弟林孟丹也曾任國大代表、高雄市議員、三信合作社理事主席。
林孟貴年輕時活躍商界及社團，創辦高雄女青會並任露營協會理事長、女童軍團長，還曾任全國帆船協會理事長，熱心公共事務，與前副總統吳敦義、前議長陳田錨等人交情甚篤。
民國六十八年高雄市改制院轄市，由市議員選舉監察委員，競爭十分激烈，投票過程也極其曲折，開票結果林孟貴與洪俊德、施鐘响、朱安雄、李存敬五人當選，林孟貴是高雄首位也是唯一由市議會選出的女性監委，其後連任兩次監委，任内善盡柏台御史之責，甚獲各界敬重，卸任監委後受聘國策顧問兩任。
林孟貴富有藝術天份，在参與政治之外也積極美術創作，在監察院會議期間，曾利用空檔為多位監委同仁素描，她的作品曾獲中央公務人員書、畫、攝影展西畫類入選，也曾在高雄市文化中心舉辦個人人像展、台北國父紀念館舉辦個人美展，並曾受邀參展華岡畫派台北及法國美展。基於個人對地方藝術文化的關懷，並將其榮獲全國第一屆中央機關公務人員美展第三名的作品「初試啼聲」贈與高雄市立美術館典藏。
其他人也在看
立院三讀勞保條例 政府撥補法制化、負最後支付責任
（中央社記者陳俊華台北2025年12月30日電）立法院會今天三讀修正通過勞保條例，將政府撥補法制化，明定若遇當年度保費收入少於支出情形，中央政府應有適當經費撥入或補助；勞保財務由中央政府負最後支付責任，且至少每3年檢討財務。為使勞保制度永續經營，行政院會日前通過勞工保險條例第66條、第69條文修正草案，並函請立法院審議。現行條文並未將政府撥補列為勞保基金來源，三讀通過條文增訂，勞保基金來源包含政府撥補金額、其他財源挹注及相關收入。三讀通過條文明定，關於政府撥補金額，在修正條文施行後，由中央主管機關依政府財政及勞保財務狀況，每年編列預算撥補，若遇到當年度保險費收入少於保險給付支出情形，中央政府應有適當經費撥入或補助。三讀條文也明定，勞工保險財務由中央政府負最後支付責任，自修正條文施行後，中央主管機關應至少每3年檢討勞保財務。為避免債務免責規定損及勞工權益、勞保基金財務，三讀通過條文增訂，勞保保費、滯納金排除債務免責相關法律，而修正條文施行前有未繳清保費及滯納金事實者，應適用排除債務免責規定，勞保局並依規定暫行拒絕給付，經繳清欠費後，勞保局應依規定發給。另外，為避免勞工紓困貸款撥付後成為強中央社財經 ・ 7 小時前 ・ 23
為何不去立院報告備詢軍購 賴清德全說了：解鈴還須繫鈴人
立法院23日程序委員會，行政院版《財劃法》、1.25兆軍購特別條例，被藍白以10比9表決再次暫緩列案，會場朝野對罵，國民黨團痛批賴清德總統沒勇氣來立院報告軍購。對此，總統賴清德接受友台專訪時表示，不是說自己刻意不願意去報告，因為憲法的規定，且憲法法庭已裁定違憲，自己如果破了這個先例，未來的總統恐怕也必須要去做這樣的事情，憲政體制一旦混亂的話，不是國家社會之福。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 148
共軍壓境、藍白卻續擋國防！ 沈伯洋直呼：到底是在怕誰？
[Newtalk新聞] 中共昨日對台發動突襲式軍事演習，國內安全情勢備受關注。然而，民進黨立委沈伯洋今（30）日指出，在國安情勢升高之際，國民黨與民眾黨卻在立法院持續阻擋攸關國防的關鍵法案，質疑在野黨的政治選擇「與國家安全背道而馳」。 沈伯洋指出，首先在國防議題上，藍白至今仍拒絕審查攸關強化防衛能力的1.25兆《國防特別條例》，一方面對外高喊監督政府，實際上卻連進入實質審查都不願意。他直言，若真要監督，完全可以在審查過程中刪減或調整預算，「現在的狀況，是連審都不敢審，不知道究竟是在怕誰。」 其次，沈伯洋也點出，藍白近期推動修法，主張「中選會不得拒絕公投案」，等同未來只要立法院通過提案，即便公投內容違法、違憲，也必須強制舉行公投。 此外，他也提及藍白提出修憲方向，企圖降低罷免總統的門檻。沈伯洋直言，諷刺的是，藍白去年才聯手提高罷免立委門檻，使罷免幾乎不可能，如今卻反過來要降低罷免總統的門檻，「雙重標準昭然若揭」。 沈伯洋進一步指出，立法院明日還將協商處理黨產相關法案，內容涉及將國家資產返還國民黨，預計最快本週五就可能表決通過。 沈伯洋最後感嘆，在中共對台軍事恫嚇不斷升高的此刻，立法院卻出新頭殼 ・ 4 小時前 ・ 35
酸藍白「擁抱習近平」 賴總統：卻要彈劾我？
國民黨、民眾黨上週在立法院，正式開啟「彈劾總統」程序，預計在一月下旬邀請被彈劾人、總統賴清德進立法院說明，並在5月20號，進行院會表決。今天（28）晚間，總統接受專訪時就砲轟藍、白兩黨「擁抱習近平」，卻要彈劾台灣的民選總統，「社會自有公道」。TVBS新聞網 ・ 18 小時前 ・ 29
讓大台中越來越好！何欣純開箱市政辦公室 高喊：2026年將共同贏回
即時中心／潘柏廷、陳治甬報導民進黨台中市參選人、立委何欣純，今（29）日開箱位於台中市南屯區的市政辦公室，在民進黨台中市議會黨團總召周永鴻及多位市議員，以及台中市黨部主委許木桂的陪同下，一早共赴南屯萬和宮參香祈福，接續前往位於南屯區的「何欣純市政辦公室」舉行開箱揭牌儀式，正式對外公開亮相辦公室啟用，是全國第一個運作的市政辦公室，將傾聽市民心聲、是推動市政政策的重要據點。何欣純表示，來到萬和宮祈福，感謝上天及媽祖疼惜今天陽光普照，相信大台中的未來，也會是晴朗無雲的好天氣，自己出生於大里，與南屯同屬屯區，屯區自清朝時期即是台中最早開發的地區之一，歷史悠久、文化深厚，而選擇從南屯萬和宮出發、及市政辦公室設於南屯，是希望提醒自己，市政治理要從土地與文化的根本開始。同時何欣純深信「文化是根，土地是本」，這片土地孕育了台中各項產業，也讓市民得以安居樂業，未來市政治理的方向，就是讓產業持續發展，並讓經濟成果能與全台中市民共享。另，何欣純也說，未來希望以嶄新的治理模式治理台中，「欣欣向榮、台中創新、心存台中」，讓台中欣欣向榮、以創新思維「從欣開始」開創台中新局，讓台中這片土地繼續滋養、孕育台灣人民、台中市民，用心存感恩的心，讓大台中越來越好。民進黨台中市參選人、立委何欣純市政辦公室今日進行揭牌儀式。（圖／何欣純國會辦公室提供）針對何欣純市政辦公室今日進行揭牌儀式，何欣純與許木桂、台中市議會黨團共同揭牌，何欣純則承諾，未來會從台中29個行政區開始，逐一走訪里鄰社區，傾聽地方意見。市區、屯區、山線與海線都同樣重要，城市發展必須區域均衡，希望從南屯開始，讓大台中每一區都有亮點、都有產業重點、都有最宜居的生活中心。最後，何欣純強調，市政辦公室的開箱後，未來將以更開放、更貼近民意的方式，也會用行動證明，何欣純是願意傾聽、能夠做事，也準備好為台中服務，盼打造更好更宜居的城市。原文出處：快新聞／讓大台中越來越好！何欣純開箱市政辦公室 高喊：2026年將共同贏回 更多民視新聞報導不給蔣萬安面子！中國搞圍台軍演 范雲轟：只敢講五四卻避談六四第一島鏈警報拉響！中共圍台軍演 外交部嚴正譴責中國今突襲軍演！林奕華才剛考察上海動物園 預計小貓熊明年2月抵台民視影音 ・ 1 天前 ・ 發起對話
移民署臉部辨識藏中國主機板 恐有國安漏洞｜#鏡新聞
移民署日前花了600萬元建置差勤打卡系統，使用人臉辨識裝置，但沒想到今天(12/30)鏡週刊的獨家報導卻揭露，裡頭主機板疑似來自中國，甚至上頭還有因為資安問題被美國政府禁用的中國製IC晶片，引發外界擔憂，上萬名官員的臉部特徵恐怕會外洩到對岸，不過對此移民署以及科技公司都回應，他們相當重視個資保護，絕對沒有資安疑慮。鏡新聞 ・ 3 小時前 ・ 發起對話
停砍公教年金法案 行政院副署後將聲請釋憲
有關立法院日前三讀通過的《公務人員退休資遣法》及《公立學校教職員退休資遣撫卹條例》兩案，行政院發言人李慧芝表示，行政院會針對法案有違憲及侵害行政權疑慮的部分，向憲法法庭聲請釋憲及暫時處分。 行政國立教育廣播電台 ・ 1 天前 ・ 4
卓揆嘆總預算「一塊錢都還沒審」 藍黨團提3條件
明年度中央政府總預算持續卡關，立法院尚未付委審查。行政院長卓榮泰表示，很多預算從1月1日開始，將難以執行，包含TPASS通勤月票等，都在影響範圍之內，對此，立法院國民黨團也提出3項條件，包含編列軍人加...華視 ・ 1 天前 ・ 51
新任政務人員及駐外大使宣誓典禮（1） (圖)
總統賴清德（前左）29日在總統府主持新任行政院、考試院、監察院、國家安全局政務人員及駐外大使宣誓典禮，國安局副局長張元斌（前排右起）、海委會政務副主委兼海巡署長張忠龍、國防部軍政副部長徐斯儉、審計部審計長陳瑞敏等新任政務人員及駐外大使宣讀誓詞。中央社 ・ 1 天前 ・ 發起對話
中山大學疑似麻疹個案檢驗陰性 233接觸者解除健康監測
高雄市中山大學日前通報校內實驗室出現疑似麻疹個案，高雄市政府衛生局預防性匡列233名接觸者進行健康監測；衛生局今（30）日表示，該名個案經疾病管制署綜合檢驗結果為「陰性排除」，確認非麻疹感染，原匡列對象已全數解除自主健康監測。中時新聞網 ・ 2 小時前 ・ 發起對話
高雄疑似麻疹案排除 233人解除自主健康監測
（中央社記者林巧璉高雄30日電）高雄28日出現1名疑似麻疹個案，個案是業務員，足跡廣且接觸多人，衛生局疫調後匡列233人；今天個案檢驗結果出爐為陰性，全數解除匡列，其中包含中山大學9名實驗室人員。中央社 ・ 2 小時前 ・ 發起對話
嗆在野擁抱習近平卻彈劾民選總統 賴總統：令人費解｜#鏡新聞
總統賴清德，特別選在雲豹裝甲車的產地，談推動國防自主的成果，只是針對藍白共同提出總統彈劾案，賴清德直言，在野聯盟令人費解，先是公開讚賞，俄羅斯總統普丁不是獨裁者，擁抱習近平，卻彈劾民選總統，社會對此，也自會有公道。鏡新聞 ・ 1 天前 ・ 1
北市抽驗夜市即食截切水果 甜味劑、微生物合格
（中央社記者楊淑閔台北30日電）因便利、馬上可吃，即食截切水果具一定商機，台北市衛生局今天發布，9月在北市的夜市攤販隨機抽驗29件，檢驗13項甜味劑及食品中微生物，全數合格。中央社 ・ 6 小時前 ・ 發起對話
曹西平相驗結束 乾兒子缺授權無法領體
曹西平遺體今天下午相驗，歷時約30分鐘離去，雖然乾兒子Jeremy 吳男上網喊話，希望家屬授權，不希望相驗破壞遺體，也引出曹西平前三嫂龍千玉協助，協調三哥授權Jeremy辦理後事，但由於Jeremy並非親屬，口頭授權無效，檢方要求提供家屬親簽的委託書，才開出死亡證明書，發還遺體讓Jeremy領取，接自由時報 ・ 2 小時前 ・ 17
同居曹西平「愛心便當」每天吃！乾兒子身分曝光
娛樂中心／李汶臻報導資深藝人曹西平12月29日晚間被「乾兒子」34歲吳姓同居男子，發現在新北三重住家猝逝，享壽66歲。曹西平與乾兒子Jeremy的緣分源於小17歲、情同兄弟的助理阿凱，阿凱當年陪伴曹西平熬過父母離逝之痛，阿凱病逝前曾託付Jeremy要好好照顧曹西平；如今，與曹西平同居多年的「乾兒子」Jeremy的真實身分，也再度成為外界關注焦點。民視 ・ 3 小時前 ・ 2
曹西平猝死遺體相驗！乾兒子Jeremy低調現身殯儀館 他：會先辦好後事
29日深夜，資深藝人曹西平猝死家中，享壽66歲。今（30日）下午，檢察官前往新北市立殯儀館相驗，曹西平的乾兒子（JEREMY）也抵達殯儀館，。起初曹的家屬不願出面料理後事，而歌手龍千玉是曹西平三哥的前妻，透過這樣一層關係，才將曹西平的後事交給Jeremy處理，不過警方指出，由於乾兒子Jeremy非血親，因此還是要經過司法相驗，才能發還遺體。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 5
曹西平逝世太突然！醫曝「7大危險信號」 很多人以為只是累
（記者張芸瑄／綜合報導）資深藝人曹西平傳出猝逝消息，享壽66歲。昨（29）日深夜約10時，新北市消防局三重分隊 […]引新聞 ・ 2 小時前 ・ 3
曹西平曾癱軟倒3天「全尿地上」 去年曾感嘆：走路都靠意志力
以墨鏡、哨子與「醜八怪」口頭禪聞名的資深藝人曹西平，29日深夜10點多被乾兒子發現陳屍於新北市三重住處，警消到場確認已出現屍斑與僵硬情形，明顯死亡多時，享壽66歲。目前僅知曹西平是因為內科疾病而過世。中天新聞網 ・ 8 小時前 ・ 14
曹西平驟逝 「東湖涼糕哥」淚揭13年暖舉：是我這輩子最大貴人
【緯來新聞網】資深藝人曹西平昨（29日）被發現在家中過世，享壽66歲，消息震驚各界。對此，過去因「東緯來新聞網 ・ 5 小時前 ・ 2
曹西平生前與他們鬧翻！包偉銘結婚僅臉書通知 潘若迪紙紮錄影帶給他氣炸
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導資深藝人曹西平29日被發現於三重家中逝世，享壽66歲，而他離世當天凌晨才於臉書發文，如今驟然離世，讓粉絲相當震驚且不捨...FTNN新聞網 ・ 7 小時前 ・ 4