前監委林孟貴辭世 享壽83歲

前國策顧問、監察委員林孟貴，於平安夜因心臟衰竭辭世，享壽八十三歲，目前停靈於龍巖高雄會館，定於一一五年元月十四日上午九時在高雄市殯儀館景行廳舉行公祭。

林孟貴出身高雄旺族，祖父林迦是高雄市首任鹽埕區長，父親林瓊瑤曾任國大代表、市議員，是高雄三信合作社與三信家商創辦人；其弟林孟丹也曾任國大代表、高雄市議員、三信合作社理事主席。

林孟貴年輕時活躍商界及社團，創辦高雄女青會並任露營協會理事長、女童軍團長，還曾任全國帆船協會理事長，熱心公共事務，與前副總統吳敦義、前議長陳田錨等人交情甚篤。

民國六十八年高雄市改制院轄市，由市議員選舉監察委員，競爭十分激烈，投票過程也極其曲折，開票結果林孟貴與洪俊德、施鐘响、朱安雄、李存敬五人當選，林孟貴是高雄首位也是唯一由市議會選出的女性監委，其後連任兩次監委，任内善盡柏台御史之責，甚獲各界敬重，卸任監委後受聘國策顧問兩任。

林孟貴富有藝術天份，在参與政治之外也積極美術創作，在監察院會議期間，曾利用空檔為多位監委同仁素描，她的作品曾獲中央公務人員書、畫、攝影展西畫類入選，也曾在高雄市文化中心舉辦個人人像展、台北國父紀念館舉辦個人美展，並曾受邀參展華岡畫派台北及法國美展。基於個人對地方藝術文化的關懷，並將其榮獲全國第一屆中央機關公務人員美展第三名的作品「初試啼聲」贈與高雄市立美術館典藏。