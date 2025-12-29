前監察委員林孟貴逝世 享壽83歲

前監察委員林孟貴因心臟衰竭，於本月24日安詳辭世，享壽83歲。家屬預計明年1月14日在龍巖高雄會館景行廳舉行家祭和公祭，目前包括前副總統吳敦義等政界人士都已送來花籃致意。

前監委林孟貴。（圖／翻攝監察院官網）

根據《自由時報》報導，林孟貴於1943年出生，她擁有美國舊金山大學公共行政學碩士學位，36歲擔任監察委員，前後總共擔任監委長達18年，且在任內表現獲得政界高度評價。除了公職身份外，林孟貴也曾擔任中華民國帆船協會理事長一職。

在公務繁忙之餘，林孟貴熱愛人文藝術創作。她曾獲中央公務人員書、畫、攝影展西畫類入選，並在高雄市立文化中心舉辦個人人像展，也曾於台北國父紀念館舉辦個人美展，還曾受邀參展華岡畫派台北及法國美展。

