前盧秀燕市府大將加入民眾黨 吳皇昇有意參選台中北屯區議員

2026地方大選即將開跑，除了縣市長選戰外，議員選情也備受矚目。曾任台中市長盧秀燕幕僚的前台中市新聞局長吳皇昇透露，他在數月前已加入民眾黨，若有機會參選將義不容辭，勇敢接受挑戰。

前台中市新聞局長吳皇昇。（圖／吳皇昇臉書）

前台中市新聞局長吳皇昇透露，數月前已加入民眾黨。台中市北屯區因藍營議員黃健豪轉任立委、議員陳成添當選台中區農會理事長宣布不連任，一下空出2席議員名額，吳皇昇對此表態，若有機會參選將義不容辭，勇敢接受挑戰。

隨著民進黨台中市黨部公布下屆市議員各選區提名員額，藍白陣營也開始備戰。台中市北屯區因藍營議員黃健豪轉任立委、議員陳成添當選台中區農會理事長宣布不連任，不僅一下空出2席議員名額，還可能因人口增加再添1席，使得藍白都摩拳擦掌，積極布局該選區。

廣告 廣告

吳皇昇是盧市府首任新聞局長。（圖／吳皇昇臉書）

吳皇昇過去一直是無黨籍身份，不過曾經擔任過國民黨立委江啟臣幕僚，在2018年盧秀燕首次參選台中市長時擔任競總發言人，更是在盧當選後成為盧市府首任新聞局長。吳皇昇2023年3月獲新竹市長高虹安青睞，擔任新竹市行政處長，但後來感覺與民眾黨「聯合政府、聯合治理」理念相近，才在數月前入黨。

吳皇昇表示，加入民眾黨並不代表背棄過去，反而是對過去的經歷、栽培十分感恩。吳皇昇是世新大學口語傳播學系畢業，有政大政治學研究所碩士學位，目前在逢甲大學智慧運輸與物流創新中心擔任副主任。

延伸閱讀

習近平與川普通話！強調台灣回歸大陸必要性 獲得認同

完全沒提台灣！川普發文揭與習近平通話內容

中日互槓燒不停！高市早苗首回應：與中方雙邊關係「方向不變」