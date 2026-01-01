前瞻停車場使用率差 點名13處

交通部公路局推動改善停車問題計畫，核定補助20個縣市辦理157案停車場工程，已完工104案，仍有53案施工或規畫中。圖為示意圖。（蔡明亘攝）

交通部民國106年啟動改善停車問題計畫，以前瞻預算補助縣市興建停車場，共核定157案，其中53案仍施工或規畫中，進度不如預期，且已啟用停車場中，有13處停車率未達標。公路局回應，核定到完工最久需4年，缺工及物價上漲影響，許多工程流標，已督導地方加速，另將督促地方針對停車率不佳處研擬改善措施。

改善停車問題計畫經費來源前瞻預算114年屆期，公路局115年起移列公務預算辦理，今年續編3億元補助，擬將計畫期程延長至118年。

廣告 廣告

據統計，公路局核定20個縣市辦理157案停車場工程共6.3萬個停車格，已完工104案4.3萬個車格，雖達目標值，但仍有53案施工或規畫中未結案，範圍涵蓋17縣市，其中以新北市9案最多，台中市7案、嘉義市與台南市6案次之。

部分已營運停車場停車率未達標，例如新竹市漁人碼頭停車場107年啟用，預計平假日停車率30％，但實際只有平日6％、假日15％；新竹市光復路園道五停車場去年啟用，預計平假日停車率40％，實際僅平日16％、假日9％；新竹縣嘉豐國小地下停車場去年啟用，預計平假日停車率48％，實際僅平日31％、假日16％。

公路局說，前瞻停車場計畫期程至去年8月，總經費260億元核配完畢，先前提報延長至118年、新增60億元修正計畫，行政院核示不再另行編預算補助，115年的3億元是補足之前年度編列不足的經費。

公路局說，此計畫約有80億元停車場工程案是112年後核定，依規定縣市需於核定後才能開始規畫設計，因此計畫核定到工程完工需耗時3至4年，且缺工及營建物價上漲，造成許多補助案流標，導致114年預算執行未如預期，已加強督導地方加速執行。

針對13處停車率不佳停車場，交通部將督導考核，就停車率未達標處，也督促地方研擬具體改善措施並落實執行，盼達預期營運績效。

新竹市政府交通處表示，新竹漁港停車場是為舒緩新竹漁港假日觀光人潮，目前新竹漁港尚在進行相關建設，例如漁港直銷中心，待相關建設完成後預期將吸引更多人潮前往，進而提高停車率，未來市府也會持續建設新竹漁港觀光及舉辦相關活動，促進觀光發展。