前瞻建設挹注近9.9億元 嘉縣東石治理計畫打造抗洪新防線

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嘉義縣東石鄉溪子下農場一期滯洪池已完成，抽水站預計11月底可運作。(記者林宜樟攝)

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣東石鄉港口村、鰲鼓村及溪下村一帶地勢低窪，多年飽受豪雨積淹水威脅，縣府向中央爭取前瞻基礎建設經費9億8901萬元，推動溪子下農場抽水站及滯洪池整體治理計畫，目前一期工程進度約50％，滯洪池已完工，抽水站預計於今年11月底可運作，二期工程剛動工，預計明年11月完工，打造兼具滯洪、抽排及調蓄功能的綜合治水系統，提升地方的防災韌性。

縣長翁章梁、東石鄉長林俊雄等今天到視察溪子下農場抽水站治理工程，翁章梁說，縣府檢討積淹水地區，中央及地方修正檢討建設治水工程，逐步展現成效，盼讓港口村、鰲鼓村、溪下村及周邊地區擺脫水患威脅，安心生活。

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縣府水利處表示，港口村、鰲鼓村及溪下村一帶地勢低窪，逢颱風豪雨或外水高漲期間，常因排水不及導致積淹水，溪子下農場抽水站為整體治水計畫核心工程，主要收納北揖小排四及鰲鼓排水流域洪水。

水利處表示，未來第一期及第二期工程完成後，兩處滯洪池將透過整體規劃與智慧調度系統相互串聯運作，總滯洪容量可達42萬立方公尺，相當於超過160座標準游泳池蓄水量，並搭配配置10CMS(每秒可抽排10噸水)大型抽水站，於豪雨期間將滯洪池蓄積水量迅速抽排至六腳排水，有效發揮「先滯洪、後抽排、再分流」的整體治理效益；未來抽水站及滯洪池全面發揮功能後，在十年重現期一日暴雨情況，可改善東石鄉周邊淹水面積約801公頃。

東石鄉民代表徐明勲表示，未來滯洪池完工，環湖道路應進行綠美化，與在地討論植栽品種，並規劃運動休憩區域，讓鄉親可前往使用；在地鄉親也反映鄰近有部分區域無排水溝可排入，排水系統需改善；水利處表示，滯洪池周邊排水系統將再進行檢討，未來也會進行植栽綠美化。

嘉義縣長翁章梁等視察溪子下農場抽水站治理工程。(記者林宜樟攝)

溪子下農場抽水站及滯洪池整體治理計畫提升地方的防災韌性。(記者林宜樟攝)

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