前瞻第五期執行率僅22% 邱若華籲建立流標預警系統

立法委員邱若華在立法院交通委員會針對「前瞻基礎建設第五期」預算執行率提出質詢。根據工程會最新報告，執行率雖從8.76%提升到22.48%，但距離年底目標95%仍差距高達72.5%。邱若華質疑剩下三個月，每月進度要拉高24%，真的做得到嗎？

國民黨立委邱若華。（圖／邱若華臉書）

邱若華指出，工程會不能只用帳面數字報喜，更應該公布各項計畫的實際工程進度與落後清單，讓全民了解每一分預算用在哪裡。

邱若華質詢工程會主委陳金德。（圖／邱若華臉書）

邱若華認為，近年公共工程流標問題嚴重，平均每年有4,500件、占比達一成。大型工程中甚至有三分之一流標超過三次，主要原因是預算低估、契約不符實際所需、市場缺乏彈性。邱若華建議工程會應建立流標預警系統，主動檢討與輔導，不要等地方回報才處理。

邱若華認為，許多工程一開挖就挖出廢棄物。像桃園平鎮就挖出23萬立方公尺垃圾，光清運費就高達13億。邱若華強調，這些都是規劃階段調查不足的結果，未來工程會應該將「地底廢棄物」也納入地質調查規範，讓公共建設更安全、更有品質。

