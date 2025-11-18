前瞻航運論壇 與國際脈動接軌

中部中心／黃毓倫、林進龍、張家維 南投報導日月潭之前遭魚虎入侵，影響生態，南投縣府每年夏天電撈魚虎球，移除魚虎幼體，但今年節氣已過立冬，電撈量只有八百多尾，創歷年新低。縣府說，電撈量連年創新低，除了是釣客幫忙釣，官民合作達到成效，但也不排除，跟新興外來魚種皇冠三間有關！民眾：「這隻魚虎終究逃不了，恭喜你成為餐桌上的美食佳餚。」比手掌還大上三倍的魚虎，過去曾經是橫行日月潭，造成生態浩劫的外來魚種，政府出手防治魚虎，每年夏天電撈魚虎球，數量成千上萬，但今年至今只撈到八百多尾。農業處不排除，可能受到人工移除、氣候因素，或者是又新的外來種，導致今年電撈魚虎球數量銳減。（圖／民視新聞）南投縣政府農業處副處長曾銀位：「牠減少的原因除了我們，縣政府的努力之外，是不是也有另外不小心，又有民眾放生一些，可能皇冠三間魚，牠可能也會吃魚虎的情形，那也有可能說，最近氣候的驟變，讓牠魚虎一下子無法適應，台灣的多變的氣候。」縣府農業處不排除，日月潭可能有新興魚種活躍，成為繼魚虎之後的新興霸主。皇冠三間有沒有可能成為日月潭新興霸主，有待觀察。（圖／民視新聞）日月潭釣客一等高：「很多人會以為說皇冠三間，在日月潭出現之後，會不會成為日月潭的，新一代霸主潭中惡霸，那以我個人來講的話，是覺得比較不太有可能性，基本上牠無法跟魚虎做抗衡，因為魚虎在日月潭，目前發現最大的體型，是將近1米多，皇冠三間到目前在網路上，人家有在分享的資訊大概，最大也不會超過60公分。」釣客認為皇冠三間對魚虎的影響不大，會不會在日月潭成為下一個大爆發的魚種，還有待觀察！原文出處：日月潭外來種「魚王易主」？ 魚虎捕撈量減少皇冠三間活躍 更多民視新聞報導日月潭魚虎球「電撈數暴跌」！恐被「新魚王」取代日月潭像世界最美小鎮！外國人必去 網驚：吹太大希望國旅加油！賴清德力組「觀光國家隊」 目標2030年產值破兆元

民視影音 ・ 1 天前