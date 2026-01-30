前瞻計畫8400億預算去年執行完畢 杜紫軍拋問：有太多感覺嗎？

台中市經發局30日於東海大學舉行台中市特定工廠AI永續大師講座系列，首場邀集杜紫軍，以產業轉型與國家經濟政策如何強化國家永續競爭力為題說明。（東海大學提供）

面對全球供應鏈重組與美中博弈，台中精密機械業正處轉型挑戰，為協助在地企業建立護城河，台中市經發局30日舉行首場「AI永續大師講座」。前行政院副院長杜紫軍表示，人才、資源、經濟、和平永續強化才能提高台灣競爭力，也拋問8400億前瞻預算去年執行完畢，各位有沒有太多感覺；另也直言核電延役要花3年重啟，適逢下屆總統選後，這刻意操作。

經發局今於東海大學舉行台中市特定工廠AI永續大師講座系列，首場邀集杜紫軍、對外關係協會會長、前台中市副市長令狐榮達，分別以產業轉型與國家經濟政策如何強化國家永續競爭力、地緣政治變局下的美中台關係演變與台灣政經發展趨勢為題說明。

杜紫軍表示，台灣產業調整轉型，除要正視自我資源缺乏條件，採小國策略、開放自由外，企業發展儘量走隱形冠軍模式，小而美，別人非你不可，東西可以不要多，但技術一定要深，並以台中市自行車業為例，大家來買名牌自行車，都會先看變速器是否為Shimano，同理我們也要朝人家非你莫屬的方向前進。

針對台灣永續競爭力如何，杜紫軍提及，自己2019年被問及8年前瞻計畫看法，當時他回應，一個國家要做前瞻基礎建設是對的，但若是他設計，不會選當時施作的項目，以台灣而言，要朝技術、資訊及管理發展才能有競爭力，也提醒民眾8400億元去年已經執行完畢，各位有沒有太多感覺。

杜紫軍強調，前瞻基礎應該要培育人才、技術研發，若成功台灣就有未來，直言其他都不是前瞻基礎，8400億元花下去，可能多幾座橋、幾條路平一點，但這是政府平時就應該做的，直言8400億元是跟子孫借來的，這筆錢是要幫他們把未來路鋪好。

杜紫軍說，人才、資源、經濟、和平永續強化才能提高台灣競爭力，人才永續要投資教育，人不夠就要廣納世界人才，能源不夠就要善用手上條件，（政府）現在想通要回來做核電延役，要花3年重啟，恰巧是下屆總統選完後，直言其實不用這麼久，這是刻意操作，並強調最重要的和平永續，一個領導人要竭力來避免台灣發生戰爭。

