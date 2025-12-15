前瞻2026投資風向！群益投資論壇揭3大主軸變化 明年Q2迎波動挑戰

【記者呂承哲／台北報導】群益金鼎證券持續深耕法人服務與研究專業，於12月11日假台北茹曦酒店盛大舉辦「2025年第四季投資論壇」，以「前瞻 2026」為核心主軸，聚焦2026年全球總體經濟走勢、AI 與科技產業發展，廣邀國內外機構投資人、產業領袖與高資產客戶共襄盛舉，展現群益長期陪伴投資人掌握趨勢、穩健前行的品牌承諾。

本次論壇邀集多家上市櫃公司與會，包括全新（2455）、國統（8936）、台光電（2383）、鴻騰精密（6088 HK）、洋基工程（6691）、聚積（3527）、南亞（1303）、鴻海（2317）、中砂（1560）、信錦（1582）等，透過企業簡報與深度交流，強化法人與企業間的互動與資訊透明度。論壇同時邀請重磅講師深入剖析總經環境與產業趨勢，由財經 M 平方創辦人 Rachel 與聚芯資本合夥人陳慧明擔任講師，就全球經濟趨勢、半導體產業展望與 AI 應用發展進行系統性解析，協助投資人建立更具前瞻性的投資視野。

財經 M 平方研究團隊指出，2025 年以來全球市場歷經關稅政策變數、地緣政治升溫與 AI 投資熱潮洗禮，隨著政策不確定性逐步鈍化，市場已進入對新一輪政經環境的理性重估階段。展望 2026 年，全球經濟將圍繞「生產力、霸權與貨幣」三大主軸展開結構性變化，美國將同步運用關稅、能源與貨幣政策，推動製造回流、抑制通膨並吸引資金回流；中國則進入「穩財政、穩信心、拼科技、反內卷」的新政策階段，加速半導體、AI 處理器與新質生產力布局。

在 AI 產業方面，研究團隊認為，目前仍處於技術快速迭代與應用擴散階段，終端需求持續成長，半導體庫存水位維持相對低檔，企業現金流與資本支出動能穩健，顯示產業循環仍具中長期成長基礎。不過，2026 年第二季須留意評價基期墊高、關鍵供應鏈庫存變化與市場情緒轉折，可能帶來短期波動風險，投資策略宜同步納入風險管理思維。

整體而言，面對高波動與多變的市場環境，未來資產配置將更須強化分散布局、動態調整與風險控管，以提升投資組合的韌性。群益金鼎證券表示，本次投資論壇不僅是專業觀點的交流平台，更是與客戶及企業夥伴深化合作的重要橋梁，未來將持續整合研究資源、產業動能與國際視野，透過高品質論壇與多元服務，陪伴投資人穿越市場波動，掌握長期穩健成長的投資契機。

財經M平方創辦人Rachel(右)及群益金鼎證券資深副總裁鄧學人(左)於現場合影。主辦單位提供

