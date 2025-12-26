前知名童星「長大變流浪漢」 2位男星暖出手救濟

泰勒蔡斯被目擊流落街頭。(圖/達志影像)

36歲泰勒蔡斯（Tylor Chase）過去是知名童星，2004年至 2007年在熱門影集《耐德的校園生存指南》飾演Martin Qwerly，成為許多人的童年回憶。豈料，泰勒蔡斯現在成為無家可歸的流浪漢，昔日的搭檔Daniel Curtis Lee(丹尼爾・柯提斯・李)與圈內好友尚恩·魏斯(Shaun Herman Weiss)紛紛伸出援手。

根據外媒綜合報導，泰勒蔡斯被發現流落於加州街頭，外型憔悴，跟過去童星的可愛模樣形成強烈的對比。當地警方指出，每周至少會跟泰勒蔡斯接觸一次，社區外展團隊有意提供心理健康、藥物與酒精治療以及臨時收容所等資源，不過泰勒蔡斯多次婉拒幫助，與警方的互動過程中態度友善且配合。

消息傳開後，引發社會關注。跟泰勒蔡斯合作過的男星丹尼爾挺身而出，親自協助安排旅館住宿與食物，盼能幫助昔日戰友度過難關。他在社群中透露，聖誕夜親自探望泰勒蔡斯，見證對方吃得飽、順利入住飯店；不過，泰勒蔡斯有時候很難聯繫，「有時候今天有手機，隔天就沒有了」。

同劇男星丹尼爾出面協助泰勒蔡斯。(圖/達志影像)

丹尼爾說，儘管相關單位一度嘗試把泰勒蔡斯送往醫院治療，但最終沒有成功。不過，他並沒有因此灰心，現階段和其他友人共同商討長期的協助方案，希望未來能替泰勒蔡斯安排合適的治療與復健資源。丹尼爾也提到，將計畫成立信託基金，讓外界能透過捐款的方式，協助泰勒蔡斯重新恢復正常的生活。

另一位演出電影《野鴨變鳳凰》系列的男星尚恩魏斯，也對泰勒蔡斯釋出善意，「我聯絡了一些朋友，已經為他準備好一個戒毒中心的床位，也有地方讓他接受長期治療。」並呼籲大家如果能協助，請跟他聯繫，一起讓泰勒蔡斯盡快接受專業的照護。

