前矽谷工程師DJDAPUN大胖「燒光8百萬圓夢基金」 求愛熟齡姊姊喊：不想努力了！

記者林政平報導／DJ創作歌手DAPUN大胖四年前捨棄矽谷工程師，來台闖盪歌壇，他坦言這幾年為了發片圓夢把錢幾乎都燒光，儘管為了生計決定於今年返美重操舊業，但為了讓自己沒有遺憾地離開台灣，砸光圓夢基金發「最後一張」告別歌手生涯暫別歌壇，高唱〈大姨好き〉求愛熟齡姐姐喊「阿姨我不想努力了！」

對音樂仍抱熱血夢想的他表示：「我把所有我想表達的東西全部放這張新專輯中，之後回美國後除了本身工作，打算轉為幕後製作，除了幫其他歌手製作音樂外，也計畫用新IP、以新的音樂身分來發表更多不同的音樂創作。」

廣告 廣告

DAPUN大胖坦言當初寫這首歌的靈感其實來自多年沒交女友的自嘲與頓悟，「很久沒交女朋友了，有時候朋友問我喜歡什麼類型，我都會開玩笑說有錢的阿姨。」加上近年網路流行「阿姨我不想努力了」的迷因，再回頭看看自己為了做音樂燒掉將近八百萬積蓄，讓他突然意識到「錢的重要性」，也促成這首歌誕生的關鍵動機。

有趣的是，當初在寫這首〈大姨好き〉的「靈感繆思」原型人物正是當今演藝圈「美魔女」代表- 陳美鳳，他表示：「拍攝 MV 前腦中第一個浮現的人選正是美鳳姐！他怎麼可以一直這麼美，真的很厲害！」語氣滿是敬佩之意的他原本與MV導演密謀想找陳美鳳來拍MV，「但後來看看自己的預算，覺得應該付不起她的演出費，就作罷了！」

後來在千挑萬選的選角過程後，終於找到一位六十幾歲、氣質與美貌與陳美鳳相仿的阿姨模特兒擔任「女主角」，由於拍攝過程中這位阿姨都非常主動地找DAPUN牽手跳舞結果竟讓大胖緊張害羞到猛流手汗，DAPUN大胖笑說：「一開始要跟阿姨牽手的時候有點緊張害羞，但阿姨超開朗超可愛的，一直講笑話給我聽讓我放鬆。」

被問到是否真的嚮往與「阿姨」交往，DAPUN大胖則展現自身愛情觀，笑說：「年齡真的只是數字！他如果50+歲的阿姨也能像演藝圈的美魔女一樣美、又願意愛我，我哪有說不的道理？！」一番真心話也讓〈大姨好き〉從迷因玩笑，延伸成對愛情與現實的另類浪漫告白。

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 林政平／報導