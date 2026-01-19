前科大校長賣假學歷刑期共88年「人跑了」...通緝用20年前照片 白髮照曝光

六年前停辦的私立南榮科技大學前校長黃甫九天涉販售偽造外國大學學歷，被害人包括陳右欣、台南市副議長林志展，更一審依犯貪汙、詐欺共71罪各處9月至9年2月徒刑，刑期相加累計達88年6月；黃在判決確定後失聯，台南地檢署發布通緝，有民眾指出目擊黃在逛街。

其中被害人「陳右欣」報名的是「英培爾大學農業科學系博士學位」，付現金30幾萬元，因與新任台肥總經理陳右欣同名同姓，記者詢問陳，陳指出「自己學歷向來只載明中正大學政治學研究所碩士」，未正面證實或否認與此案有關，並強調若流傳與她相關的假學歷案件，須負法律責任。

法院判決指出，黃甫九天（原名黃聰亮、第一次更名黃天一）2012年10月至2016年8月擔任校長期間，與妻子對外佯稱只要付費，以遠距或周末上課、在家自修、或以捐款、工作經歷抵免學分，即可取得哥斯大黎加英培爾大學碩士、博士學位，多付美金1千元還可提早畢業，共64人誤信為真。

包括台南市副議長林志展等人陸續報名並繳20萬至80萬多元不等費用，黃從外籍共犯取得偽造學位證書及成績單；黃也利用擔任學校教評會主委兼召集人機會，陸續收受多名講師20萬至50萬元賄款，護航包括自己兒子在內的講師升等為助理教授，不法獲利逾3千5百萬元。

台南高分院更一審合議庭依不違背職務收受賄賂罪、詐欺罪等71罪，去年3月將黃各判9月到9年多不等徒刑，全案去年9月經最高法院駁回確定，在未定合併執行刑期前，加總累計達88年6月；案經南檢委託台北地檢署代執行，但黃未到案且拘提未獲，保證金200萬被沒收。

黃失聯、拒不到案，卻又向台南高分院以病痛為由請求撤銷執行處分，他聲稱是高血糖患者也有痛風病史，因痛風發作無法動彈，且心肌不時絞痛，如沒有控制好血糖，隨時都有昏倒，甚至休克可能。醫院檢查為心臟高度心軸向右偏移、心臟左後枝傳導半阻塞。

黃指出，他隨時可能阻塞而喪命或昏倒高危險群，併患有B、C型肝炎，顯已不宜立即入監執行；且他是高齡人士，身體臟器已逐漸老化，心臟也須透過專業醫學檢查，如貿然入監執行，恐將危及其生命安全，高分院去年12月1日駁回，南檢認定黃已逃匿，去年12月12日發布通緝。

檢方通緝黃甫九天時效到2065年，不過因使用照片是黃年輕時約20年前留存於公家機關的大頭照，與現在模樣差異甚大，外界討論紛紛討論「這樣警察怎麼認得出來」？有民眾在臉書分享，半年前在神農街遇到黃校長大搖大擺逛街，留下合影，「原來黃校長是好野人的通緝犯」。

