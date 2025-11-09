前科男無照掛假車牌毒駕還拒檢 海山警強勢破窗逮人還開罰2萬7500

因為您隱私權偏好設定的緣故，目前無法使用此內容。

記者莊淇鈞／新北報導

吳男拒絕盤查警方破窗逮人。（圖／翻攝畫面）

新北市板橋區雙十路二段上，昨天（8日）晚上8時許，1輛汽車違停在路中被警方巡邏警網發現該車款式與車號不符，準備關心盤查，但駕駛吳姓男子拒絕受檢，雙方僵持約40分鐘，警方只好擊破車窗逮人，並在車內搜出喪屍煙彈及吸食器，吳男被上銬逮捕押回派出所，經警詢後被依妨害公務、偽造文書、公危及毒品罪嫌送辦，並開出2萬7500元的罰單。

吳男被警方拖出車外。（圖／翻攝畫面）

據了解，有毒品、傷害及賭博等前科的吳男（41歲），昨晚8時許，分別向2名友人借了汽車及車牌後，將與車型不符的車牌掛上，隨後邊開車邊吸食喪屍毒品（依托咪酯喪屍煙彈），行經新北市板橋區雙十路二段時，疑似吸毒吸到精神恍惚，竟將車子直接停在馬路中，海山警分局文聖派出所巡邏警網發現於是趨前關心盤查。

吳男被警方逮捕準備帶回派出所。（圖／翻攝畫面）

一查發現吳男無駕照，且懸掛的車牌與車身不符，便要求吳男下車受檢，但吳男竟拒絕下車配合受檢，還與警員僵持約40分鐘。警員立即使用警棍擊破車窗將吳男依現行犯逮捕，並在車內搜扣喪屍煙彈（依托咪酯煙彈）及吸食器。

吳男被上銬逮捕後帶回派出所，經警詢後被依妨害公務、偽造文書、公共危險罪及毒品罪嫌移送新北地檢署偵辦。另針對吳男使用他車牌照、無照駕駛、違規停車及不服稽查取締等違規開出2萬7500元罰單。

