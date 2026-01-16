前科男連犯18起竊盜！翻牆逃獄再洗錢又開車撞警 法官怒了：繼續關

記者林意筑／彰化報導

曾因犯下18起竊盜案及轉讓藥品罪的32歲朱漢宗，服刑期間因表現良好，獲選至監外工廠作業，卻假借上廁所趁機翻牆逃獄，逃亡23小時後在永靖老家遭逮，因此因脫逃罪加判3月徒刑。後續朱男完成刑期仍不知悔改，再度於彰化、雲林等地「從操舊業」犯下多起竊盜、洗錢及偽造文書案而回籠，對此法院裁定朱男應再執行1年9月徒刑。

據了解，朱漢宗因犯下多起竊盜案及轉讓藥品罪遭判刑，前往彰化監獄服刑時，因表現良好獲選至監外工廠參與自主監外作業，沒想到2023年3月13日時，他藉口要上廁所趁機翻牆逃逸，獄方得知後立即通報展開追捕，逃亡23小時後，警方在他於永靖鄉的老家附近將其逮捕，對此經彰化地院審理，依脫逃罪判處3月有期徒刑。

警方在朱位於永靖鄉的老家附近將其逮捕。（圖／翻攝畫面）

朱漢宗完成刑期出獄後卻未痛定思痛，2024年7月至9月間，連續犯下5起竊盜案、洗錢案，包含破壞機台竊取零錢、偷開走貨車機車，及將帳戶提供給詐騙集團使用洗錢等。其中朱漢宗曾因盜取50元零錢買飲料，朱為了躲避查緝，便租車懸掛偽造車牌上國道，遭攔捕時還衝撞員警，遭逮後被依法移送，加上朱在假釋期間又犯下多起案件，彰化地院於2024年11月21日裁定朱漢宗應執行1年9個月徒刑。

朱漢宗至監外工廠作業時翻牆逃獄。（圖／翻攝畫面）

對此法官認為，由於朱漢宗前科累累，執行完刑期後不到5個月又再度犯案，足見先前刑罰未能有效矯正其行為，明顯忽視法律禁令，對刑罰之反應力薄弱。將依《累犯》規定加重其刑，並針對未返還的盜竊財物宣告沒收，若無法沒收將追徵價額。

另外，該案雖可提出抗告，但裁定書送至彰化監獄後，朱漢宗於2024年12月1日簽收，但朱卻遲遲拖延至2025年1月9日才提出抗告，明顯超過法定的10日抗告期限，最終遭法院駁回。

