「這是最惡劣的酒駕致死案件！」高醫大陳姓實習生父親悲憤地表示。今年3月，陳生在台中騎車時，遭遇無照、酒駕、闖紅燈且肇逃的駕駛撞擊身亡。陳父特意穿上兒子的實習白袍出庭，面對肇事者僅被求刑11年半，他無法接受，強調不需賠償，只盼法院給予最嚴厲的懲處，避免悲劇再次上演。陳父嘆道：「如果人死可以復生，那悔意才有意義！」

前科男「酒駕肇逃」撞死醫大生 檢求刑11年半 父淚：不要賠償只求重判。(圖／TVBS)

一名高醫大陳姓實習生今年3月在台中市騎車時，遭遇無照、酒駕、闖紅燈且肇逃的駕駛撞擊，經搶救後不幸身亡。案件開庭審理時，死者父親特別穿上兒子的實習白袍出席，數度哽咽表達心中的悲痛。面對檢方對23歲肇事者求刑11年半，陳父表示無法接受，強調不需要賠償，只希望法院能給予最嚴厲的懲處，以避免類似悲劇再次發生。

陳父懷著堅定的心情出庭，特意穿上兒子的襯衫和實習白袍，希望能讓兒子「親自到庭」面對肇事者。庭上，陳父多次哽咽，甚至旁聽者也為之動容落淚。陳父表示，他們原本是個美滿的家庭，有他、太太和兩個孩子，如今卻因酒駕事件而破碎。

在庭審過程中，陳父才得知肇事的23歲蔡姓男子，從來沒有考過駕照，已累積15件交通違規紀錄，總計17萬元罰單從未繳納。陳父強調，這是「最惡劣的酒駕致死案件」，涉及無照駕駛、酒駕、闖紅燈、超速和肇逃等多項嚴重違規行為。他表示不需要對方的賠償，也不接受和解，只希望法官和國民法官能判處最重的刑責。

相較於陳父的悲痛，23歲的蔡姓嫌犯在庭上戴著口罩，穿著運動長褲，面無表情且沉默不語，但他的辯護律師表示：「被告犯後態度良好，希望能減刑。」陳父忍不住感嘆道：「嫌犯那麼多次無照違規被抓、被罰的時候為什麼沒有態度良好？一定要撞死人了才要態度良好嗎？如果人死可以復生，那悔意才有意義。」他認為，檢方求刑11年半對於酒駕致死加上肇逃的行為來說並不足夠。

陳父傷心地表示：「只有小子幫老子送終，哪有老子幫小子送終的。」他認為每一個判決都會影響社會對酒駕的觀感，如果不能重判，不僅會讓死者不瞑目、家屬覺得正義無法伸張，更是對那些「無視交通公共安全的人」的縱容和示弱。

