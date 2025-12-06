前科男「飯店沙灘」掏出來！嚇壞正妹「急攝蒐證」提告

社會中心／綜合報導

李男有公然猥褻前科，去（2024）年再度私慾難控，於花蓮太魯閣某知名飯店旁的一處沙灘，竟當眾裸露生殖器撫弄。其進行自慰行為當下，面朝一位正妹，受害女子當場目擊並拍照蒐證，隨後也報案提告。李男遭判拘役40天，可易科罰金；而正妹因當場目擊超噁場面、留下心理陰影，事後提起刑事附帶民事求償10萬元，豈料卻因「這1原因」遭法院駁回。

判決書指出，李男2024年12月1日下午，在太魯閣地區某飯店外的沙灘旁，竟於光天化日之下裸露並進行自慰猥褻行為，被一名女子當場目擊並拍照蒐證。由於現場屬不特定民眾得以共見共聞的公共區域，行為明顯構成公然猥褻，女子隨後報案提告。

沙灘正妹目擊噁男掏棒套弄，崩潰留陰影提告求償10萬元，卻因時效已過遭駁回；圖僅示意圖，非本新聞所指。（圖／民視新聞資料照）





李男事後坦承犯行，且案發照片與現場影像亦足以佐證。法官認為事證明確，李男於公共空間任意滿足私慾，行為明顯違背社會善良風俗。法院最終認定李男犯下《刑法》第234條第1項公然猥褻罪，考量其犯後態度、素行紀錄以及並未與被害人和解等情狀，判處拘役40日，得以每天1000元易科罰金。

不過，李男在公共空間任意裸露生殖器自慰的行為，造成本案受害女子驚嚇，讓對方出現外出恐懼、長期處於警戒狀態，甚至還出現焦慮、失眠等問題，連課業都受到影響，因此向李男提出10萬元的刑事附帶民事求償。但法院今年11月24日做出刑事判決時，認為女子並未在判決公告前提出附帶民事訴訟，已超過法定期間，於法不合、最終裁定駁回求償訴求。

