前秘魯獨裁者之女藤森惠子 將第四度參選總統

前秘魯獨裁者之女藤森惠子，宣佈將第四度角逐秘魯總統大位。

祕魯前獨裁者藤森謙也的長女藤森惠子今（31）日宣布，將參選明年的秘魯總統大選，這也是藤森惠子第4次參選秘魯總統。

藤森謙也在1990年7月到2000年11月期間，擔任秘魯總統。藤森謙也在執政後期，被批評過於專制，而遭受國內外不少非議，美國也認為藤森謙也在秘魯建立的「個人專制體系」，不利於拉丁美洲民主化，也不再給予支持。藤森謙也下台之後，被依「違反人道」和「貪腐罪」，判處25年徒刑，於2009年入獄，2023年因人道考量獲釋，2024年逝世，享壽86歲。

而藤森惠子原本想繼承父志，投身政壇，不過由於她的父親，在秘魯執政時期，太過惡名昭彰，使得藤森惠子在2011、2016及2021年參選總統時，都在第2輪投票中落敗。不過藤森惠子並不氣餒，宣佈將第4度參選秘魯總統。

根據最新民調顯示，藤森惠子與對手畢斯卡拉的支持率，都是7%，兩人都落後前利馬市長「亞里阿嘉」的9%。