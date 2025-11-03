前租客涉縱火釀台中母女雙亡 檢方深夜聲押禁見

即時中心／梁博超報導

位於台中市烏日區五光路的一棟兩層樓鐵皮住宅，在昨（3）日凌晨遭前租客許姓男子縱火，警消救出一對受困母女，但到院後仍相繼傷重不治。台中警方循線逮捕許男，並於晚間移送台中地檢署複訊，今（4）日凌晨依殺人等罪嫌，向法院聲押禁見。

烏日區五光路昨日凌晨2時15分，一處鐵皮建築驚傳火警，警消獲報到場發現一輛自小貨車以倒車方式撞進該民宅中，隨即迅速將火勢撲滅，並從2樓房間內救出一對受困母女，但到院後仍相繼傷重不治。

警方查出，一輛無牌照廂型車當時倒車衝入事發民宅，涉案人逃逸後隨即引發火警，經掌握特定對象，發現涉案的64歲許男向屋主租屋逾20年，今年7月間疑因租賃糾紛屋主要求搬離，許男搬離過程中與屋主發生糾紛；且許男又疑因性騷擾屋主女兒遭被害人提告，全案檢方正調查釐清。

台中地檢署獲報後立即組成專案小組，指揮警方進行蒐證調查，並通知犯罪被害人保護協會台中分會同步啟動關懷機制。經檢察官指揮警方至現場採證、調閱監視器後鎖定涉案的許姓男子，於3日上午11時26分許，持檢察官核發之拘票，循線拘提許姓被告到案；並經檢察官率同法醫相驗死者2人遺體後，已擇期解剖，同時指揮專案小組續行調查。

經檢察官複訊後，認定許男涉犯刑法放火燒燬現供人使用之住宅未遂、殺人等罪，嫌疑重大，所犯均屬最輕本刑5年以上有期徒刑之重罪，有相當理由認其有逃亡、湮滅證據及勾串證人之虞，且有事實足認為有反覆實行同一放火罪之虞。為確保後續偵查、審判程序，認有羈押必要，訊後向台中地方法院聲請羈押禁見。

台中地檢署表示，縱火殺人不僅奪人性命，更動搖社會安全根本，對於此類嚴重暴力犯罪，檢方將秉持依法嚴辦之立場，徹底查明案情真相，期使真相還原並撫慰被害家屬，維護社會正義。

