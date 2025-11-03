前租客涉縱火釀台中母女雙亡 檢方深夜聲押禁見
即時中心／梁博超報導
位於台中市烏日區五光路的一棟兩層樓鐵皮住宅，在昨（3）日凌晨遭前租客許姓男子縱火，警消救出一對受困母女，但到院後仍相繼傷重不治。台中警方循線逮捕許男，並於晚間移送台中地檢署複訊，今（4）日凌晨依殺人等罪嫌，向法院聲押禁見。
烏日區五光路昨日凌晨2時15分，一處鐵皮建築驚傳火警，警消獲報到場發現一輛自小貨車以倒車方式撞進該民宅中，隨即迅速將火勢撲滅，並從2樓房間內救出一對受困母女，但到院後仍相繼傷重不治。
警方查出，一輛無牌照廂型車當時倒車衝入事發民宅，涉案人逃逸後隨即引發火警，經掌握特定對象，發現涉案的64歲許男向屋主租屋逾20年，今年7月間疑因租賃糾紛屋主要求搬離，許男搬離過程中與屋主發生糾紛；且許男又疑因性騷擾屋主女兒遭被害人提告，全案檢方正調查釐清。
台中地檢署獲報後立即組成專案小組，指揮警方進行蒐證調查，並通知犯罪被害人保護協會台中分會同步啟動關懷機制。經檢察官指揮警方至現場採證、調閱監視器後鎖定涉案的許姓男子，於3日上午11時26分許，持檢察官核發之拘票，循線拘提許姓被告到案；並經檢察官率同法醫相驗死者2人遺體後，已擇期解剖，同時指揮專案小組續行調查。
經檢察官複訊後，認定許男涉犯刑法放火燒燬現供人使用之住宅未遂、殺人等罪，嫌疑重大，所犯均屬最輕本刑5年以上有期徒刑之重罪，有相當理由認其有逃亡、湮滅證據及勾串證人之虞，且有事實足認為有反覆實行同一放火罪之虞。為確保後續偵查、審判程序，認有羈押必要，訊後向台中地方法院聲請羈押禁見。
台中地檢署表示，縱火殺人不僅奪人性命，更動搖社會安全根本，對於此類嚴重暴力犯罪，檢方將秉持依法嚴辦之立場，徹底查明案情真相，期使真相還原並撫慰被害家屬，維護社會正義。
警方昨日晚間將涉案許男移送台中地檢署複訊。（圖／民視新聞翻攝）
《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！
原文出處：快新聞／前租客涉縱火釀台中母女雙亡 檢方深夜聲押禁見
更多民視新聞報導
台中租客惡夜縱火「奪2命」 移送中檢漏夜複訊
非洲豬瘟風暴！台中養豬場陳姓父子涉犯「這些罪」 今晨遭羈押禁見
AI還在輸出！美科技股仍在升溫 台指期盤後漲155點
其他人也在看
中鋼五大核心產品取得兩大平台環境認證聲明書
【財訊快報／記者張家瑋報導】中鋼(2002)宣布集團五大核心產品鋼板、熱軋、冷軋、熱浸鍍鋅及電磁鋼捲，分別取得UL Solution及The International EPD System兩大認證平台之EPD認證聲明書，展現接軌國際綠色供應鏈及轉型的決心。為迎合產品環境資訊揭露趨勢，中鋼於2022年完成23項鋼品「碳足跡」盤查報告書後，於今年初展開第三類產品環境宣告(EPD)認證之資料蒐集及環境足跡分析工作，逐步導入EPD制度系統。中鋼表示，各國產製產品之「碳足跡」或相關環境資訊不僅成為客戶採購之重要指標之外，未來亦可能在國際貿易間成為非關稅貿易障礙。中鋼自2006年起逐年執行溫室氣體盤查，依據ISO 14067標準建立產品碳足跡，並於2022年通過BSI驗證。而今年再根據ISO 14025標準，透過產品生命週期評估(LCA)方法，著手蒐集產品環境足跡資料及分析。在認證產品方面，中鋼挑選廣泛應用於建築結構、基礎設施與綠建材領域之建築用鋼，包括鋼板、熱軋、冷軋及熱浸鍍鋅鋼捲，也選擇了應用於電動車馬達、家電與節能設備所需之電磁鋼捲，今年10月底分別接獲UL Solution及The In財訊快報 ・ 23 分鐘前
群益期首推支援24小時美股CFD交易，打造全天候布局優勢
【財訊快報／記者劉居全報導】群益期貨(6024)今年4月率先推出「美股CFD盤前與盤後交易服務」，上線後即獲投資人熱烈迴響，盤前與盤後交易量佔整體美股CFD交易量達25%，顯示投資人對延長時段與靈活佈局的需求強勁。為回應市場對全時段投資的期待，群益期貨於昨(3)日再度領先市場，成為國內首家支援24小時間交易的期貨商，正式推出「24小時美股CFD不間斷交易服務」。此創新服務讓投資人可於美股開盤前先行布局、於收盤後即時調整策略，全面掌握全球市場波動節奏。面對「川普時代」帶來的美股劇烈震盪，全天候交易將成為投資人提升報酬、降低風險的關鍵利器。群益期貨24小時美股CFD商品精選市值與成交量最具代表性的龍頭企業與ETF，包括輝達（NVDA）、蘋果（AAPL）、Google（GOOGL）、微軟（MSFT）、亞馬遜（AMZN）、Meta（META）、特斯拉（TSLA）等「美股七巨頭」共18檔個股，以及QQQ、SPY與IWM3檔ETF。加上原有37檔延長時段交易的個股，群益期貨提供國內最完整的美股延長與24小時交易服務。全新24H交易時段自台灣時間夏令（冬令）週一早上8:00（9:00）起至週六凌晨5財訊快報 ・ 25 分鐘前
「假日輕急症中心」首日169人次看診！台南佔最多 發燒、魚刺卡住求助
為解決民眾假日就醫不便、以及大型醫院急診壅塞問題，衛福部於2日正式啟動「假日急症中心（UCC）」試辦計畫，全台共設置13處據點，民眾若在假日碰上輕急症需要處理，就不用再花大錢跑到大醫院急診。健保署公布首日總看診共169人次，症狀包括發燒、呼吸道症狀、簡單傷口處理及魚刺卡住等。三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前
阿富汗地震增至20死！強震當下畫面曝光
[NOWnews今日新聞]阿富汗北部城市馬薩里沙利夫（Mazar-eSharif）附近今天凌晨發生規模6.3地震，目前已造成超過20人喪命、約320人受傷。當地著名的藍色清真寺也有部分損毀。根據半島電...今日新聞NOWNEWS ・ 10 小時前
都是你害的！載友收錢變行竊共犯 包藏毒被發現
都是你害的！載友收錢變行竊共犯 包藏毒被發現EBC東森新聞 ・ 7 小時前
宿舍之亂2／陽明青棒專款「3月花200萬」 付36萬倒垃圾卻沒錢買礦泉水
據了解，陽明高中青棒隊近年表現亮眼，還培育出多位職棒選手，陽信銀行每年贊助110萬元作為選手的逐夢基金，加上教育局的400萬元補助，以及家長和後援會的捐款，球隊每年可用經費約為700萬元。而陽信銀行的捐款中明訂要做為青棒隊專款，當中更包含學生住宿和水電費用的補貼，...CTWANT ・ 1 小時前
麻豆鱷魚王：照顧者用心 比機構外觀、設施多寡重要
「這裡死了很多人…」清晨五時許，邱錫河接到電話連忙趕到新營醫院北門分院。沒找到父母，醫院電話又打不通，膽子大到可將頭伸進...聯合新聞網 ・ 1 小時前
天氣太熱 大湖草莓季「遲到」
苗栗縣大湖鄉是「草莓王國」，但今年受氣候高溫、閠月影響，原本在12月初開始的草莓季，預計延後至12月中旬。近年大湖草莓飽...聯合新聞網 ・ 47 分鐘前
騙很大！5000人二度落詐騙網 「這動機」讓他們屢中招
詐騙集團手法層出不窮，不僅讓人防不勝防，更有許多受害者在第一次被騙後仍重蹈覆轍！根據刑事局統計，今年已有超過5000人二度報案，占所有案件近5%，有些人甚至被不同詐騙集團多次詐騙，損失金額高達上千萬元。專家分析，許多人在第一次被騙後想把錢追回或證明自己沒錯，因此容易再次掉入陷阱。165反詐騙諮詢專線股長楊聿軒也提醒，公家機關不會要求付錢來追回損失，若不幸成為受害者，應冷靜處理並相信官方管道。TVBS新聞網 ・ 7 小時前
台女優曝昔受邀大馬「被當玩具」 痛喊：只是沒死的其中一個
「護理系女神」謝侑芯（Iris）上月22日在馬來西亞驟逝，當時馬來西亞歌手黃明志在現場，被檢驗出有4種毒品陽性反應。而女優翁雨澄（娃娃）2日在社群平台透露，今年3月曾被邀請到馬來西亞旅遊，疑似暗示自己與謝侑芯有類似經歷。中天新聞網 ・ 14 小時前
豬瘟案場遭私自清消！醫推測「1暗黑目的」：也太恐怖了吧
台中非洲豬瘟疫情進入關鍵階段，原定11月7日可望解除豬隻的禁宰禁運令，不過農業部長陳駿季昨（2）日下午在記者會指出，中市府卻在未和中央應變中心告知的情形下，擅自前去案場清消。澄清醫院胸腔外科主治醫師杜承哲也感嘆「台中市政府很特別，他擁有全國最勤勞和最懶惰的員工」。三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前
誤入歧途當「馬伕」接3少女四處坐檯！他領第一個月薪水…卻要賠8倍
嘉義市薛姓男子應徵某娛樂公司工作，該公司則容留、媒介、協助少女坐檯陪酒；薛男則擔任「馬伕」負責接送，3名未成年少女到各處坐檯；未料，才上工1個月第一次領到薪水就被逮，被法官依法判7個月有期徒刑，若易科罰金，以1天1000元計算需繳21萬元，另沒收、追徵3萬元不法所得，全案可上訴。三立新聞網 setn.com ・ 36 分鐘前
女子求警送醫 卻被送到「精神病院」關8天7夜還被綁起來毆打
屏東一間民宿的柯姓女管家日前因為身體不舒服，走路到就近的墾丁派出所求助警察將她送醫，女子告知警方說自己有神經痛的病史，後來就昏倒了。救護車將她送到精神專科迦樂醫院，她被餵食鎮定藥物，還被院方人員綁住手腳並且毆打，被關了整整8天7夜。最後是民宿的老闆張先生報案柯女失蹤才找到她的下落，現在柯女驗傷，表示要對這天7夜受到的折磨提出告訴。鏡報 ・ 21 小時前
黃明志驚傳驗尿4種毒品陽性！經紀公司緊急回應 發文自清反遭打臉
31歲有「護理系女神」之稱的謝侑芯，日前在馬來西亞驟逝，震驚演藝圈。2日馬國警方證實，歌手黃明志當時也在飯店現場，並親自替謝侑芯進行CPR搶救，仍無力回天。事件持續延燒，外界揣測不斷，對此黃明志稍早在社群發文，首度回應駁斥吸毒傳聞，沒想到卻遭馬來西亞《光明日報》報導爆料「驗毒4陽性」，形成強烈對比。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
扯！女夜間開車大燈不亮收罰單 隔天警竟到府強拆車牌
即時中心／廖予瑄、黃彥翔報導警察到府扣牌惹民怨！台中一名張小姐痛訴，上（10）月30日晚間開車行經台中西區精誠路與公益路口時，轎車的右側大燈突然燒壞，因此遭警方攔查開單；沒想到隔日（10月31日），同一名員警卻直接到張小姐家中強拆車牌，理由竟是「昨天忘了拔牌，被上級責備，所以今天要補拔牌」，令她感到十分錯愕，雙方甚至爆發口角。對此，台中警一分局說明，該員警因不熟悉流程，才會在隔日拆車牌，但拆牌流程確實是依法處理，並表示「會懲處該名員警」。張小姐表示，10月30日晚間開車行經精誠路與公益路口時，轎車的右側大燈突然燒壞；警方見狀，也立即上前盤查，並指出，由於大燈壞掉跟方向燈壞掉不一樣，因此要依法開罰車主。張小姐說，自己當下全程配合員警盤查，也收下罰單，並且在隔日一早，赴修車廠將車燈修好；沒想到傍晚時，同一名員警竟然到她家中，稱依「道路交通管理處罰條例」第20條規定，昨天應要當場拔牌，但他卻「忘了」，因此被上級責備，「所以今天必須要補拔」，並拿出扳手拆下張小姐的車牌，令張非常錯愕，當場與該員警爆發口角，甚至發生搶奪車牌。「若認真依法要拔，怎麼會放我離開現場？若我隔天不在家，難道還要上門強制執行嗎？」，張小姐直言，自己全程配合、也立即修好車燈，整起事件並沒有危險行為或拒檢情況，「我的不明白，這樣的處理方式合理嗎？」，並質疑，若當時她不在家，警方又該怎麼執行？對此，警方今（3）日說明，「這確實是同仁的疏失」，並表示由於該員警對執行拆牌的流程不熟悉，開完單回到派出所後，遭上級責備，因此才會在隔日到張小姐家中執行拆牌；同時也強調，警方原則上會懲處該員，並且重新再教育。此外，民代服務處張助理也表示，警方拆牌的行為，並沒有違反「道交條例」第20條，但員警應在當下向民眾宣導法規流程，「要跟民眾溝通法條，而不是突然跑去住處拆牌，會讓人感到不舒服」，他強調，目前民意代表已介入處理，並派專人派送文件，協助張小姐盡快拿回車牌。原文出處：獨家／扯！女夜間開車大燈不亮收罰單 隔天警竟到府強拆車牌 更多民視新聞報導暴雨上國道1舉動罰6千！雙黃燈「這樣閃」守住荷包囂張! 20歲女子"排氣管改管.翹車牌" 遭警攔下開罰20歲女騎士囂張炸街 車上驚現「挑釁字眼」遭警開罰民視影音 ・ 11 小時前
道場活動疑為省錢沒聘義交 車流塞到山下警員爆氣
南投縣 / 綜合報導 周末假日，南投縣草屯鎮的虎山路發生大塞車的情況，警方到場發現，一整排的車流，幾乎都是要前往山上的道場，但是因為停車位不夠，車流就這麼一路回堵到山下，塞車加上噪音，影響不少民眾的生活，警方出來疏導，駕駛人還是堅持要排隊上山，不願配合，讓值勤的警員相當生氣，道場的交管人員解釋，因為辦理活動，沒有花錢聘請義交協助，才會造成交通大打結，之後如果再辦活動，會請義交來幫忙疏導，讓交通的衝擊，降到最低。 車輛大排長龍，交通嚴重回堵，警員趕快到場疏導車流，現場女警說：「不要再排了。」車流會回堵是因為，這一整排的車輛幾乎都是要右轉，女警屢勸不聽，乾脆站到馬路上人肉擋車，現場員警說：「往哪邊。」今(2)日中午，南投草屯虎山路大塞車，車流綿延將近1公里，原來是當地的道場要舉辦活動，沒有找義交疏導交通，上山與下山的車輛塞成一團，現場員警說：「叫你往前啊，還硬要停在這裡。」雙向車道各只有一線可以走，幾乎沒有會車的空間，交通大打結，當地民眾的生活，受到不小的影響，附近居民說：「我們會出入不方便，也會覺得很吵啊，因為畢竟這邊用路人，會覺得很塞，會有很多的喇叭聲。」前方路口綠燈了車輛還是一動也不動，記者沿著車流，好不容易來到這個道場，但停車位有限，入口放了顯眼的告示牌，提醒駕駛車位已滿，但很多車輛還是不斷開進去，怎麼會塞成這樣，道場負責交通管理的人員這麼解釋。道場交管負責人陳先生說：「當然我也有去提報，提報說，經理，今天有一個車禍，今天塞了一個多小時。」有民眾質疑，為什麼不花錢請義交在道場外圍路段，協助指揮疏導呢，道場交管負責人陳先生說：「義交變成人家要再出錢，再去請這個義交，所以我們不是，我們是屬於公益活動。」這些交管人員是道場的工作人員，不是義交不能在道路指揮，只能在道場的範圍內疏導車流，警方強調辦理大型活動如果沒有交通維持計畫，最高可以開罰2400元。南投縣警草屯分局草屯派出所所長鄒獻儀說：「辦理相關活動，如有使用道路部分，應依法申請路權，並派員指揮交通，如有明確違規，將依法開罰。」義交一個人，每小時要300元的勤務費用，道場辦活動，卻疑似沒有花這個錢，導致周邊交通癱瘓，因此道場承諾，之後辦活動會聘請義交來協助，讓交通的衝擊降到最低。 原始連結華視影音 ・ 1 天前
疑似詐騙! 龍山寺旁"提供雙證件影本領1千元"
社會中心／黃恩琳 劉毓琦 台北報導竟然有人在光天化日之下"買賣個資"！事發在台北市龍山寺旁邊，有人PO文說，週日（2日）看到有人擺攤，說只要帶著雙證件過去，就可以取一千塊錢，就有民眾懷疑，是不是詐騙集團在騙取個資，趕緊報警。警方到場瞭解時，收取個資的男子宣稱，神明幫他的老闆賺了100萬，才來發公益金，說法避重就輕。龍山寺旁，人山人海，一堆人搶著排隊，走近一看，原來大家都是拿著雙證件的正反面影本，來這邊，說要領取1000元的現金！不少長輩被吸引，立刻跑來換錢，有人拍下這一幕PO上網，直呼"這麼明目張膽的買賣個資，這樣不行吧"，很多網友也相當關注，就擔心這是詐騙集團"騙個資"手法。換個資民眾比紹，有啊我老公有去用，我們還是排第一個第二個，他一來的時候是找我們。還有人說，就是我們想一想怪怪的，問警察他說，人家是上面進來，叫我們把東西都掛失。光天化日，傳有民眾在龍山寺附近買個資。（圖／民視新聞）當時去排隊的夫妻檔，也覺得怪怪的，趕緊掛失，不希望被有心人士利用。旁邊超商店員看到攤位正大光明擺攤，也通知警方協助。民視記者黃恩琳﹔「當時他們就在龍山寺旁邊擺攤，但是在光天化日之下買個資，有人覺得怪怪的，趕緊報警。警方到場，他們跟警方說，因為神明讓老闆賺錢，所以老闆想在這邊，回饋給有需要的人。光天化日，傳有民眾在龍山寺附近買個資。（圖／民視新聞）收取個資、發現金的男子，向警方宣稱，視因為他們的宮廟老闆，賺了100萬，覺得神明幫了很大的忙，才想發公益金給民眾，但說法怪異，明顯避重就輕。萬華警分局龍山所副所長楊越然表示，前往現場已經沒有在發錢，目前沒發現違法行為。律師李育昇表示，民眾把雙證件提供出去，很有可能會被犯罪集團做不法使用，民眾之後可能會成為詐騙或洗錢的共犯，甚至可能構成組織犯罪，由於民眾是自願把個資提供出去並且有收取對價，之後要以不知情，作為理由想要避免刑事責任，恐怕難度就會提高。政府即將普發每一位民眾萬元現金，卻先出現拿個資、換千元現金的事件，警方提醒民眾要當心，別因為貪小便宜，被詐騙集團利用。原文出處：提供雙證件影本領1千元 男子疑似騙取個資 更多民視新聞報導上百女性身心受創！離譜醫師一句「我喜歡開刀」 前婦產科醫遭控濫施子宮切除術睡夢中突聽「爆炸聲」！ 9歲男童平板充電竟讓項鍊起火灼傷人妻肉身趴車阻詐團遭拖行 夫亮玩具槍護家人裁定不罰民視影音 ・ 18 小時前
為了2萬元！ 惡男「饅頭」綁25歲女 剃髮逼喝毒
一名綽號「饅頭」的27歲張姓男子，販毒，指派25歲女子 去交易，卻懷疑她私吞2萬元，去年找來 女子 與 19歲林姓前女友，將她綁到汽車旅館囚禁3小時，亂剃頭髮，還逼喝毒咖啡，手段相當殘忍。 #販毒#綁25歲女子#2萬元#囚禁東森新聞影音 ・ 1 天前
逆倫悲劇！ 不滿母與朋友聊天太吵 惡子持鐮刀弒親遭押
中部中心／李文華 彰化報導彰化縣驚傳逆倫慘案！10月30日晚間，鹿港鎮1名50多歲男子，疑似因為不滿母親和朋友聊天聲音過大，竟情緒失控，拿農用鐮刀，砍殺母親，導致86歲老母親全身多處刀傷，失血過多，當場失去呼吸心跳，警方依現行犯將這名狠心的兒子當場逮捕，訊後聲請羈押獲准。救護車閃爍警示燈，緩緩開進住家前方，只見門口，已經有一台警車到場。10/30晚間10點左右，彰化鹿港，一名男子，在家中，持鋤草用鐮刀，狂砍自己的母親，警方獲報到場，80多歲的老婦人，已經倒在血泊中，沒有呼吸心跳。彰化鹿港逆倫命案 男子持鐮刀砍死老母親（圖／民視新聞）案發當晚，行兇的謝姓男子，疑似因為不滿母親和朋友，聊天聲音過大，情緒突然失控，咆哮趕人離開，接著竟持刀砍殺母親，而根據了解，犯嫌有家暴、酒駕前科，連妻子都受不了，兩人才剛辦完離婚，犯嫌目前與兒子、父母同住三代同堂，但沒想到，疑似因為音量問題，發生天倫悲劇，兒子砍殺媽媽。弒母嫌犯有家暴.酒駕前科 剛離婚與父母.兒子同住（圖／民視新聞）情緒失控，冷血弒母，全案依殺害尊親屬罪、家庭暴力、毀損等罪嫌移送偵辦，訊問後，這名狠心的兒子，遭裁定收押。《民視新聞網》提醒您：拒絕暴力！請撥打113、110原文出處：逆倫悲劇！ 不滿母與朋友聊天太吵 惡子持鐮刀弒親遭押 更多民視新聞報導無品女住家囤垃圾老鼠蟑螂竄樓層 臭酸味瀰漫社區崩潰了剛申請保護令就遭前夫攻擊！ 女子被滅火器、畚箕砸頭高雄驚悚家暴案! 男持滅火器.鐵畚箕攻擊前妻民視影音 ・ 1 天前
砍傷前任姊妹墜樓亡! 受害人:嫌犯有恐怖情人傾向
社會中心／王毓珺 吳培嘉 洪國凱 新北報導持續來追蹤新北市三重的這一起情殺案件！被害的姊妹檔，姊姊是鋼琴老師，妹妹是百貨公司樓管，個性活潑外向，至於嫌犯，曾經從軍10年，退伍後創業、開飲料店，常在社群平台PO出跟前女友的甜蜜日常，但女方向警方表示，雙方交往一年，嫌犯時常口出惡言，有恐怖情人的傾向，因此分手，沒想到引來殺機。穿著外套、戴著口罩，一身低調打扮，他是新北市三重情殺案，嫌犯的媽媽，因為知道兒子分手後情緒低落，這一個月常常關心，甚至嫌犯犯案前，也和她通了電話，但沒想到，這卻是最後一次聽到兒子的聲音。身穿軍服，正氣凜然的模樣，他就是35歲的蘇姓嫌犯，桃園人、從軍10年，1年多前退伍後，在台北市中山區創業，開飲料店結合雞蛋糕。附近店家（變音處理）：「他（嫌犯）人還蠻親切的，而且他（嫌犯）其實還蠻認真的，他（嫌犯）算蠻不錯的。」砍傷前任姊妹墜樓亡! 受害人:嫌犯有恐怖情人傾向（圖／民視新聞）嫌犯平時跟附近店家相處融洽，前陣子也到花蓮當鏟子超人，但這回疑似過不了情關，釀成悲劇。他的前女友陳姓女子向警方表示，雙方交往1年，嫌犯時常情緒不穩、口出惡言，有恐怖情人傾向，過去嫌犯常在社群平台上，分享跟女友的甜蜜日常，連大頭貼，都是女友喜歡的卡通人物，兩人分手一個月，失落心情也全寫了出來。附近店家（變音處理）：「他（嫌犯）有提到說他女朋友跑了這樣子，不知道是跟人家跑，還是分手這件事情，有一陣子看他（嫌犯）好像是，真的感覺好像狀況蠻差的，但後面好像，可能他（嫌犯）自己有在調適，就還算還可以。」砍傷前任姊妹墜樓亡! 受害人:嫌犯有恐怖情人傾向（圖／民視新聞）警方初步調查，蘇姓嫌犯在2022年，職業軍人的時期，曾經在桃園市的一間自助洗車場，侵占民眾遺失的洗車儲值卡，遭處罰金3千元，緩刑2年。至於被害的姊妹檔，感情很好，姊姊是音樂系碩士畢業，平時擔任鋼琴老師，相當有才華，妹妹則是百貨公司樓管，個性活潑，爸爸在科技業任職，家境不錯，時常出國玩，沒想到嫌犯因為不滿分手，就持將近10公分的水果刀揮向姊妹倆，不只劃破女方的幸福家庭，也留給自家人無盡悲痛。原文出處：砍傷前任姊妹墜樓亡！ 嫌犯有恐怖情人傾向 曾當「鏟子超人」 更多民視新聞報導三重情殺驚魂！男子持刀砍前女友姊妹 見警方到場從15樓墜落亡恐怖情人！三重姊妹遭割頸挾持 前男友拒捕墜樓亡恐怖情殺1死2傷! 男埋伏砍傷前任姊妹 畏罪墜樓亡民視影音 ・ 14 小時前