前租客「開車擋門口縱火」害母女2死 家屬控：嫌犯狡猾又過分

台中烏日一起疑似縱火案，害一對母女雙雙喪命。嫌犯是前租客，凌晨開車衝撞進屋主兒孫住家，把車停在門口後，疑似縱火，大火燒到二樓，母女受困無法逃生，消防到場把人救出送醫，但兩人都傷重不治。

前租客「開車擋門口縱火」害母女2死 家屬控：嫌犯狡猾又過份 。(圖／警方提供)

事發當時，一輛廂型車倒車撞進鐵皮屋一樓，駕駛下車後疑似縱火，火勢與濃煙從一樓迅速延燒至二樓。消防人員到場後立即展開滅火行動，並架梯爬上二樓救人。救援人員從火場中抬出兩名女性傷者，分別是50歲的媽媽，全身有約80%的燙傷，以及年僅17歲的女兒，兩人當時已無呼吸心跳。現場救護人員不放棄，持續進行心肺復甦術，但最終兩人仍因傷勢過重不治。

前租客撞屋縱火 母女困二樓奪命 。(圖／警方提供)

死者家屬表示，涉嫌縱火的許姓男子是前租客，不只欠租三個月且遲遲不搬走。死者伯父指出，許姓男子租住在他母親的房子，後來家人發現嫌犯偷拿17歲姪女的貼身衣物，並有性騷擾行為，因此報警處理，可能因此心生怨恨而來縱火報復。

家人發現嫌犯偷拿17歲姪女的貼身衣物，並有性騷擾行為，因此報警處理 。(圖／警方提供)

死者家屬悲痛地透露，17歲少女的父母生了三個兒子後，才盼到這個掌上明珠女兒，全家人都非常疼愛她。然而，在家人要求嫌犯搬走後，嫌犯於3日凌晨開車撞進鐵皮屋，刻意擋住出入口後縱火逃逸。大火迅速蔓延至逃生樓梯，導致母女受困二樓房間內無法逃生。死者親屬痛斥嫌犯行為狡猾又過分，故意用廂型車堵住出口，讓受害者無法逃生。

嫌犯在台中烏日五光路上涉嫌縱火後，開其它廂型車到900多公尺外停放 。(圖／警方提供)

據警方調查，嫌犯在台中烏日五光路上涉嫌縱火後，開其它廂型車到900多公尺外停放。約兩小時後，許姓嫌犯的女兒發現父親躺在車上昏迷，隨即通報警方及消防單位。檢察官已到現場進行勘驗，目前持續釐清犯案動機及相關細節。

