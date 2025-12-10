前移民署約聘勾結中國旅行業者 偷10家公司帳密「批發式」造假簽證...偷渡陸人來台

中國旅行業者勾結前移民署約聘人員，造假簽證偷渡陸人來台。示意圖

中國籍張姓男子在天津經營旅行社代辦入台簽證業務，竟與移民署前約聘人員合作，利用10多家台灣公司申辦帳號密碼，自2022年起大量偽造商務交流申請文件，協助中國人士假借商務交流入境牟利。台北地檢署日前偵結，全案依《刑法》業務登載不實文書、《兩岸人民關係條例》等罪，起訴張男、盧男及涉案公司負責人共17人，並聲請沒收全部犯罪所得。

張男在天津市博然假期國際旅行社從事代辦入台簽證業務，與曾在移民署入出境管理局任職4年的盧姓約聘人員合作。兩人自非法管道取得「大陸地區人民申請來台從事商務活動交流線上申辦」系統的登入帳密，之中涉及吉裕、金牛畢、大岳、勝鼎、前勝、鴻上、泉湧、瀚璘、艾迪爾、湘宏等多家公司。

張男負責在中國招攬有意入台者，收取簽證與代辦費用後，再以偽造的大陸公司印章製作在職、保險等證明文件，假冒商務交流需求登入系統申請來台。盧男則向提供帳密的公司負責人承諾，以成功入境人次分潤，每人約可分得新台幣800元，再層層往下分配報酬。

案情曝光起因於部分中國申請人雖成功送件，卻因故未能入境，移民署發現異常後追查來源，才揭露這起跨境偽造簽證案。北檢查出整套流程早已成為地下「假商務」產業鏈，10日偵結起訴17名被告，並請求沒收不法所得，全案將由法院審理。



