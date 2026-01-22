前空服員「騙飛」4年獲百張免費機票！專家曝可能原因

國際中心／張予柔報導



航空業以嚴格安檢與層層身分查核聞名，卻傳出一名早已離職、甚至並非機師的男子，竟能在美國多座機場自由通關、登機，長達數年未被發現，情節宛如電影《神鬼交鋒》真實版。美國聯邦檢方近日揭露，這名加拿大籍男子涉嫌冒充現職航空公司員工，利用制度漏洞，在4年間騙取多家航空公司提供的數百張免費機票，案件曝光後震撼航空界，也引發外界對航空安全機制的關注。





前空服員「騙飛」4年獲百張免費機票！專家曝「恐因1事」才一路過關

前空服員波科尼克涉嫌假冒員工詐取美國航空公司機票，在4年間騙取多家航空公司提供的數百張免費機票。（示意圖／民視新聞資料照）

根據CNN報導，涉案男子為33歲的波科尼克，居住於多倫多。他曾於2017年至2019年間，在一家總部設於多倫多的航空公司擔任空服員，離職後被指持續使用原公司的員工識別資料，向其他航空公司申請員工機票。美國聯邦檢方指出，他涉嫌以此方式詐取至少3家美國航空公司的飛行福利，最後去年（2025）10月在夏威夷遭聯邦法院起訴，罪名為電信詐欺，之後在巴拿馬被捕，近日被引渡回美國，並於20日出庭時當庭否認所有指控。

在層層安檢與嚴格身分查核下，離職多年的他仍被系統視為「在職員工」，一路通關成功。（示意圖／民視新聞資料照）

最令人不解的是，在航空業高度戒備、特別是911事件後對駕駛艙與員工身分管控嚴格的情況下，波科尼克究竟如何在層層防線中「通關成功」。起訴文件並未說明，為何相關航空公司始終未察覺他的員工身分早已失效。曾任機師、現經營航空安全顧問公司的專家考克斯分析，航空公司間通常會透過第三方資料庫交叉比對員工狀態，唯一合理的推測是，他在系統中並未被正確標示為離職，因此在登機門查核時仍被顯示為有效員工，才得以一路過關。

有網友表示，這起案件的發生彷彿電影《神鬼交鋒》在現實生活中上演。（圖／翻攝自Ｘ）

事實上，航空公司之間長期存在一套「業界互信」機制，允許其他航空公司的機師與空服員申請免費或低價候補座位，以利人員調度與跨航點支援，這些座位可能位於客艙，甚至是設有安全帶的「jump seat」。航空顧問羅傑指出，若是執勤移動，組員需掃描「已知組員卡」並出示員工證與官方證件；若為休假身分，則可申請候補票或jump seat，其中進入駕駛艙的jump seat，必須經機長同意並出示機師執照與體檢證明。不過，檢方更指控，波科尼克曾要求搭乘駕駛艙jump seat，至於是否真的成功進入駕駛艙，官方並未透露細節。





原文出處：前空服員「騙飛」4年獲百張免費機票！專家曝「恐因1事」才一路過關

