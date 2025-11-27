前空軍中校共諜案更三審 二度減刑遭判12年
（中央社記者劉世怡台北27日電）前空軍中校樓文卿涉共諜案，高院更三審今天審酌，他赴國外與中共官員見面並提供空軍內部文書，所獲報酬約17萬元不高，案件逾8年未確定，依速審法等減刑，判刑12年，可上訴。
台灣高檢署表示，等收到判決，再研議是否提起上訴。樓文卿10月31日獲交保停押並接受電子手環科技設備監控，今天未到庭聆判。
台灣高等法院更三審判決主文，樓文卿涉犯陸海空軍刑法幫助敵人之間諜活動罪，處有期徒刑12年，褫奪公權8年，未扣案犯罪所得4000美元及新台幣5萬元追繳沒收，可上訴。
根據台灣高等法院公布新聞資料，樓文卿於民國98年7 月間至104年間，任職空軍某單位擔任中校教官，期間 受中共間諜、退役的劉姓空軍中校（通緝中）引介至國外與中共官員見面，並提供空軍內部文書（未經核定為機密），幫助劉男從事間諜活動，並獲取報酬。
更三審合議庭表示，樓男否認犯行，但依據卷內事證足以認定他的犯行而不予採信，樓男行為構成陸海空軍刑法第17條第1項第2款後段的幫助敵人之間諜活動罪、現役軍人瀆職罪以及貪污治罪條例收受賄賂罪，從重以幫助敵人之間諜活動罪論罪。
更三審合議庭表示，檢方起訴雖認定樓男交付給劉男的文書，包括經核定為機密的文件，應構成交付軍事機密於敵人罪嫌，但是依權責機關相關函文可知，起訴書所指經核定為機密文件，並非編列在樓男所交付文件章節中，而是單獨存放在管制單位內具保險鎖的公文保密櫃內，且僅能在特定地點進行借閱，可見該機密文件非屬樓男職務上應保管文件，也沒有證據可證明樓男曾借閱該機密文件，此部分不另為無罪諭知。
合議庭認為，樓男為中華民國空軍官校畢業，持續擔任教官，並升至中校官階，受中華民國空軍栽培，本應知保密防諜為軍人最基本常識，對於因飛行任務所配發文書應盡職務上保管之責，竟受中共間諜的利誘，提供不得供第三人閱覽的空軍文件，違反職務幫助間諜從事活動，並收取對價報酬，損及中華民國軍人品操與形象。
更三審考量，樓文卿曾一度坦承犯行，後來才否認犯行的犯後態度，無前科，本案的犯罪動機以及本案所涉及內部文書價值較低，樓男收取的報酬金額非高，情節尚屬輕微，依規定減輕其刑，而且本案犯行自繫屬日起迄今已逾8年未能判決確定，依速審法再減刑，判決12年有期徒刑，褫奪公權8年。可上訴。
全案緣於，台北地檢署起訴主張，中國大陸解放軍軍官鎮小江（已另案判決確定）依據大陸中央軍事委員會設立相關部門人員的指示，利用機會認識在軍中服役多年的退役劉姓軍官及民間人士等人，並加以拉攏，進而結識前空軍官校葛姓副指揮官及樓男。
其中，葛男部分，高院一審、更一審及更二審均判無罪，且更二審認定葛男遭調查局不正訊問，供述無證據能力，因檢方未上訴而獲無罪確定。
樓男部分，高院一審及更一審均認為罪證不足，判決無罪，經最高法院撤銷發回，高院更二審認定樓男赴國外與中共官員見面，並提供空軍內部文書（部分核定為機密）方式幫助劉男從事間諜活動，並獲取報酬，判刑17年。經最高法院二度撤銷發回，案件由高院更三審審理。（編輯：張銘坤）1141127
