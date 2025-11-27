前空軍中校當共諜判12年！刑度「降5年」理由曝 合議庭：軍人應知保密防諜
有中共解放軍背景的鎮小江以港商身分來台，吸收我空軍官校飛行訓練指揮部前中校副主任樓文卿當共諜，樓男再收下被策反的前空軍中校劉其儒（通緝中）賄賂洩密。本案纏訟多年，高院更二審重判17年，更三審今天改判12年、褫奪公權8年，高院公布改判理由，並砲轟他深受空軍持續栽培，應知「保密防諜」是軍人基本常識，卻洩密幫助間諜，損害軍人品操與形象。
調查指出，樓文卿於2009年7月到2015年間擔任空軍官校飛行訓練指揮部中校教官，鎮小江（判4年定讞，刑滿後已驅逐出境）當年來台吸收樓男及有「空戰英豪」美名的前上校副指揮官葛季賢。在台的中共間諜劉其儒（空軍中校退役，因此案通緝），後續引介樓文卿到國外與中共官員見面，樓男則提供空軍內部文件（部分核定為機密）幫劉其儒從事間諜工作，並收取4千美元、5萬台幣的報酬。
檢方依《陸海空軍刑法》之助敵罪起訴樓文卿及葛紀賢，兩人歷審均被判無罪，案件更審擺盪多年，但高院更三審逆轉重判樓文卿17年，葛紀賢的部分，因為受到不正訊問及檢方舉證不足的影響，仍維持無罪。檢方上訴最高法院，葛紀賢部分遭駁回。無罪定讞，樓文卿則發回高院更三審；高院日前傳喚樓文卿到庭，除5萬交保以外還命帶電子手環監控。
合議庭今天改判樓文卿12年有期徒刑，褫奪公權8年，合議庭也公布理由。
合議庭指出，樓文卿在審理時否認犯罪，但依卷內事證，足以認定他有助敵犯行，他涉犯的罪名包括《陸海空軍刑法》第17條第1項第2 款後段幫助敵人之間諜從事活動罪、《貪污治罪條例》第4條第1項第5款之公務員對於違背職務上行為收受賄賂罪，因此從重論處助敵罪。
合議庭考量，他經手洩漏的內部文件參考價值較低，而且樓文卿只收取4000美元、5萬台幣，拿到的報酬不高，情節尚屬輕微，因此依《陸海空軍刑法》規定減刑；此外，本案審理已經超過8年都無法判決確定，因此依《速審法》規定減刑。
起訴書認定，樓文卿交付給劉其儒的空軍內部文件，曾包含被核定為機密的文件，認為他另犯《陸海空軍刑法》第20條第2項之交付軍事機密於敵人罪嫌。
不過，合議庭則認為，依照權責機關的函文發現，起訴書指的「經核定為機密」的文件，並沒有編列在樓文卿交付文件的章節中，而是單獨存放在管制單位內，有保險鎖的公文保密櫃內，而且只能在特定地點進行借閱。這些機密文件顯然不屬於樓文卿職務上應保管之文件，也沒有證據證明，樓文卿曾借閱該機密文件，基於罪疑唯利被告原則，這部分不成立犯罪。
至於為什麼判處12年？合議庭指出，審酌樓文卿為中華民國空軍官校畢業，持續擔任教官，還升遷到中校官階，受到中華民國空軍栽培，本應知保密防諜為軍人最基本常識，對於因為飛行任務所配發的文書，應該盡到職務上保管責任，竟受中共間諜劉其儒利誘，違反職務提供空軍文件幫助劉其儒從事間諜活動，還收取報酬，嚴重損害中華民國軍人品操與形象。
合議庭復考量，樓文卿曾一度坦承犯行，後來又否認犯行的犯後態度，兼衡他沒有前科及犯罪動機、目的、手段、犯罪所得、自述之智識程度及家庭經濟狀況等情狀，決定量處12年有期徒刑、褫奪公權8年，另追徵犯罪所得4000美元、5萬元台幣。全案可上訴。
