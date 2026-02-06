前立委坐北車大廳地板「揭真實感受」！網瘋問「這」買太多嗎？

政治中心／徐詩詠報導





前民進黨立委、台灣世曦工程顧問公司董事長鄭運鵬，經常在臉書發文分享生活動態，不過他突然曬出「坐在台北車站大廳」的第一視角照，意外引發關注。平時熱愛模型的他，讓網友瘋問「是不是又買模型」。







鄭運鵬4日在臉書發文，指出：「原來坐在台北車站大廳的視角和感覺是這樣。」只見他身穿皮鞋坐坐在北車內。不少網友友也猜測，應該是模型買太多不敢回家導致，紛紛留言「您是買太多模型被趕出家門嗎？」、「看來是買太多鋼彈回不了家…」、「終於買到這一天了…」、「不要坐在黑格，你坐在黑格組PGU牛鋼的話，零件掉在黑格會找不到」。





鄭運鵬受邀參加動漫節記者會。（圖／翻攝鄭運鵬臉書）





鄭運鵬雖未正面回應，不過5日便貼出自己逛動漫節的戰利品照，並強調自己是買動漫週邊小東西，不是玩具，並沒有違反自己不買玩具的宣示。他強調，自己觀察到台灣的動漫消費不止規模大幅成長，只要大家願意把每個月、每年的ACG消費額度，撥一點點購買台灣創作，不用再靠政府補助，就足以再創台灣創作的高峰。現場攤位當然還是以日本創作為主，台灣創作的攤位還不算多，大家如果都能進去看看，對創作者來說就是最大的獎項鼓勵。

鄭運鵬買下不少周邊。（圖／翻攝鄭運鵬臉書）















